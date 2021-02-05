內幕／民進黨傾全黨之力救黃捷 林昶佐搭友誼橋樑
記者劉育辰／台北報導
2021-02-05 14:00:00
針對先前民進黨籍桃園市議員王浩宇的罷免案，民進黨企圖透過「冷處理」降低投票率，未料罷免案通過，泛藍陣營氣勢大振，進而發起一連串「罷萊委」行動。為了擋住罷免風氣持續延燒，現在面對無黨籍高雄市議員黃捷的罷免案，民進黨緊急改變策略，傾全黨之力要保住黃捷。而其中搭起綠營和黃捷友誼橋樑的關鍵角色，就是和黃捷一樣從時力退黨的無黨籍立委林昶佐。
民進黨高雄市黨部主委、立委趙天麟接受《NOWnews今日新聞》訪問時首先解釋，外界認為民進黨對王浩宇、黃捷兩人有「兩樣情」，這是誤解，其實民進黨在面對罷免案的態度都是一致的，並沒有因為被罷免人是王浩宇或黃捷而有所不同，唯一不同的只有「策略」。但面對這波「報復性罷免」王浩宇首當其衝，他所在的選區又是深藍區域，本身又屬於「比較有話題性的政治人物」，所以當時民進黨判斷「冷處理」對王浩宇來說，是面對罷免最適切的方式。但過程中，跟王浩宇的洽談、地方上的幫助、做民調，其實都沒有少。事實證明，贊成與反對票的差距也只有一點點而已，倘若當時就選擇「直球對決」，在深藍選區恐怕會輸更多。原本只是「聲援」黃捷的民進黨公職們，在黨主席蔡英文下達軍令狀、改為正面對決後，簡訊、陪同掃街、站路口樣樣來，可以說是傾全黨之力要保住黃捷。但過去選舉時，無黨籍的黃捷總是與民進黨保持距離，就怕被扣上小綠的帽子，那民進黨又是透過誰？如何與黃捷搭起友誼的橋樑？趙天麟說，在蔡英文確立明確目標前，其實民進黨高雄市的黨公職包含他跟立委許智傑，就跟黃捷都保持著密切聯繫，要說最關鍵的人物，應該就是無林昶佐，「因為一開始就是林昶佐帶著黃捷來與民進黨接洽」，作為主要的聯絡平台。在黃捷罷免案確定要進入第三階的投票後，也跟黃捷在高雄見面，討論過相關策略，最後決定以聲援角度協助她。為何會成為「綠捷合作」的關鍵人物？林昶佐指出，他在北美巡迴演講的旅程中，跟黃捷建立了深厚的友誼基礎，兩人之後就常常就政治議題進行討論。當初在第二階段連署時，他跟黃捷兩人其實就對於要「找友軍合作」這件事有相當的共識，當然也不會刻意因為不想被歸為小綠，而排除民進黨成為友軍的可能。不過，剛開始在跟民進黨的朋友討論這件事，大家都要他們別緊張，他跟黃捷還一度自我懷疑「難道是我們太誇張？」但沒想到連署一關一關的達成，王浩宇罷免案也真的通過......這時大家才突然有認清現實的感覺。也就是在王浩宇罷免案通過後，蔡英文下達軍令狀，雙方又接著在高雄針對策略如何改變進行會面；由於在複數選區中走單一選區模式，若不正面對決，恐怕會讓投票結果有變數，所以雙方決定「先做民調，再做決定」。民調結果發現，黃捷選區的民眾對罷免這件事，不論同意或反對，投票的意願都相當高，是個「冷不下來」的議題，也就無法再沿用過去冷處理的方式，所以決定正面對決，鼓勵民眾出來投票，民進黨也由單純聲援，提升到掛看板、簡訊拜票、掃街、站路口等具體行動。不想被歸為小綠的黃捷，面對民進黨具體行動的協助，難道不曾有過猶豫？趙天麟表示，不管黃捷過去在時代力量或退黨後維持無黨籍，都想與綠營保持距離的態度，其實民進黨都相當尊重。趙天麟說，罷免案其實和黃捷、民進黨之間的發展其實沒有直接關係，之所以會支持黃捷，只是因為她過去精彩的質詢、問倒韓國瑜，成為罷韓民眾的情緒出口。就政黨角度來說，民進黨並沒要拉攏黃捷，高雄市長陳其邁以市長角度跟議員的合作，那又是另外一回事。