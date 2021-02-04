雞排妹正面槓上！放話要去翁立友記者會　

雞排妹近來指控在主持尾牙時，遭到公司老闆、同場的男歌手翁立友性騷擾，雙方各執一詞，事件儼然成了羅生門，而稍早翁立友透過所屬的唱片公司豪記唱片，宣布將於明（4）日召開記者會說明事件，雞排妹看到後，隨即在臉書PO文回嗆。

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雞排妹在臉書轉發翁立友召開記者會的相關資訊，還特別標記豪記唱片，並表示：「請問可以邀請我去明天的記者會嗎？」火藥味十足，而豪記唱片對此僅回應，只有邀請受邀媒體，且記者會照常舉行。此外，雞排妹也在留言處丟下狠話：「明天見」。

而雞排妹的貼文一發布後，網友紛紛留言，有人表示「感覺明天戰力滿點」、「看到很多不同立場的留言，不好說什麼，怕被攻擊，等明天對質說清楚吧」；也有人認為「要告快告不要一堆廢話，如果想要藉此炒新聞沒用，大家只是看笑話而已」、「還敢囂張，當然要亂入說明白，不然不出現人家又有理由了」。

▲雞排妹標記豪記唱片，放話要去翁立友記者會。（圖／翻攝鄭家純臉書）