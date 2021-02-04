雞排妹控撞胸 曾國城道歉「表達友誼方式被錯誤解讀」
記者羅凌筠/台北報導
2021-02-04 21:48:13｜2021-02-04 22:00:01
雞排妹指控翁立友性騷擾，今（4日）加碼爆料曾國城在錄《全民星攻略》，擁抱她時大力撞上來，猛力觸擊她的胸部，曾國城晚間受訪無奈表示：「很抱歉，我的肚子比她的胸部要再大一點，她對我友誼表達方式如果不習慣，明說就好，在我的世界裡沒有男女老幼，我對任何人都一樣。」
問及當天錄影擁抱這件事，曾國城坦言「不記得」發生過，他也說：「人家解讀錯誤，叫她放寬心就好，總不要隔空放話。」他自認和性騷擾沾不上邊，不是當事人沒什麼好說的，至於雞排妹的指控，他表示：「我覺得人在這個時候，或許有心情上的問題，我們不要隨之起舞。」而早前他為翁立友緩頰，表示自己也問過女星是不是喝很多青木瓜四物飲，「你如果不會聊天就不要出來賺錢嘛」，這句話引起爭議，曾國城解釋口氣遭到誤解：「我的意思是這個行業是影音行業，要會說話。」他也認為雞排妹應對能力一流，「她受歡迎是說話很有條理啊，雞排妹很聰明的，（錄影）那天表現很好哎。」
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