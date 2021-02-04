雞排妹接受曾國城道歉 再槓翁立友：請跟前輩多學習
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-02-04 23:02:04
雞排妹（鄭家純）日前主持尾牙，控訴翁立友襲臀性騷擾，曾國城今（4日）談到此事，嘆性騷擾定義很難界定，話傳到雞排妹耳裡，她加碼爆料曾國城曾在錄影現場大力擁抱她、猛力擠壓胸部，曾國城晚間受訪無奈表示：「很抱歉，我的肚子比她的胸部要再大一點，她對我友誼表達方式如果不習慣，明說就好，在我的世界裡沒有男女老幼，我對任何人都一樣。」雞排妹隨後透過經紀人回應：「城哥的道歉我收到了！」
問及擁抱這件事，曾國城坦言「不記得」發生過，他說：「人家解讀錯誤，叫她放寬心就好，總不要隔空放話。」他自認和性騷擾沾不上邊，不是當事人沒什麼好說的，至於雞排妹的指控，他表示：「我覺得人在這個時候，或許有心情上的問題，我們不要隨之起舞。」曾國城的回應曝光後，雞排妹晚間透過經紀人回應：「城哥的道歉我收到了！希望翁立友向前輩多多學習。」
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