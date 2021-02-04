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雞排妹接受曾國城道歉　再槓翁立友：請跟前輩多學習

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-02-04 23:02:04

▲雞排妹（左）接受曾國城的說法，喊話翁立友多學習。（圖／資料照）
▲雞排妹（左）接受曾國城的說法，喊話翁立友多學習。（圖／資料照）
雞排妹（鄭家純）日前主持尾牙，控訴翁立友襲臀性騷擾，曾國城今（4日）談到此事，嘆性騷擾定義很難界定，話傳到雞排妹耳裡，她加碼爆料曾國城曾在錄影現場大力擁抱她、猛力擠壓胸部，曾國城晚間受訪無奈表示：「很抱歉，我的肚子比她的胸部要再大一點，她對我友誼表達方式如果不習慣，明說就好，在我的世界裡沒有男女老幼，我對任何人都一樣。」雞排妹隨後透過經紀人回應：「城哥的道歉我收到了！」
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問及擁抱這件事，曾國城坦言「不記得」發生過，他說：「人家解讀錯誤，叫她放寬心就好，總不要隔空放話。」他自認和性騷擾沾不上邊，不是當事人沒什麼好說的，至於雞排妹的指控，他表示：「我覺得人在這個時候，或許有心情上的問題，我們不要隨之起舞。」
曾國城的回應曝光後，雞排妹晚間透過經紀人回應：「城哥的道歉我收到了！希望翁立友向前輩多多學習。」
▲雞排妹（左）、汪怡昕出席《和平歸來》記者會。（圖／記者林調遜攝）
▲▼雞排妹（上）表示接受曾國城的道歉。（圖／資料照）
▲曾國城向雞排妹道歉。（圖／記者羅凌筠攝）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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