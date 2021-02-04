蓋亞那設台灣辦公室後　中國大使向蓋國總統辭行



（中央社台北4日電）外交部1月11日與蓋亞那合作共和國簽署協議，在該國設立「台灣辦公室」後，中國駐蓋亞那大使崔建春19日向蓋國總統阿里辭行，並讚賞蓋方長期以來恪守「一個中國」原則。

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據中國駐蓋亞那大使館官網發布，崔建春19日開始在蓋亞那展開密集的辭行拜會，但中方迄今尚未發布他的任免令與接任人選。

據發布，崔建春19日赴總統官邸向蓋亞那總統阿里（Mohamed Irfaan Ali）辭行。

發布稱，阿里高度評價崔建春到任以來為蓋中關係發展作出的重要貢獻，強調中國是蓋亞那優先戰略合作夥伴，重申蓋國始終堅定奉行「一個中國」原則，願繼續與中方在農業、衛生、基礎設施、資訊通訊技術等各領域開展務實合作。

崔建春則感謝阿里就任總統後為兩國關係發展所做的努力和對中國使館工作給予的大力支持，並讚賞蓋方長期以來恪守「一個中國」原則，表示中方願一如既往為蓋亞那發展提供必要支援。

據發布，崔建春在蓋亞那最後一個公開活動是1月27日和夫人梁慧麗舉行線上離任暨春節招待會。在蓋亞那的中資企業、援蓋醫療隊、孔子學院及華僑華人代表等共100餘人連線出席。

中國駐蓋亞那大使館官網沒有提及任何與台灣在蓋亞那設立「台灣辦公室」有關的訊息。（編輯：楊昇儒/翟思嘉）