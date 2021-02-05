印度全國血清調查　21.5%人口曾感染新冠肺炎

印度衛生與家庭福利部與印度醫學研究委員會（Indian Council of Medical Research，ICMR）今天宣布去年12月17日到今年1月8日進行的第3次全國血清調查結果，發現印度有21.5%的人口曾感染過2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）。這次在全印隨機調查的血清樣本共有2萬8589人，其中包括一組7171名醫護人員。這份全國血清調查顯示，城市貧民窟的血清感染率最高，約有31.7%的人感染過武漢肺炎。人口密度高、流動性高和未能保持安全距離及洗手等衛生習慣較差，是城市貧民窟居民感染武漢肺炎的主因。印度第2次全國血清調查結果曾發現，城市貧民窟居民感染武漢肺炎的比例是非貧民窟地區居民的兩倍，是農村的4倍。印度快報（Indian Express）等媒體報導，ICMR總幹事巴加瓦（Balram Bhargava）認為，血清調查結果表明，仍有大量人口容易感染武漢肺炎，需要接種疫苗。印度官方智庫NITI Aayog成員保羅（VK Paul）則表示，於1月16日起展開的首階段武漢肺炎疫苗接種計畫中接種過第一劑疫苗的醫護人員，將於2月13日起展開第二劑接種。印度衛生與家庭福利部資料指出，坦米爾那都省（Tamil Nadu）、阿薩姆省（Assam）、查摩與克什米爾（Jammu and Kashmir）等11個省和中央直轄區，已有約30%的醫護人員接種疫苗。印度首階段免費接種武漢肺炎疫苗的3億人不能選擇施打哪一款疫苗，而印度本土疫苗Covaxin因尚未通過第三期臨床實驗卻獲得政府批准緊急使用，引發外界安全疑慮，導致許多印度醫護人員擔心接種疫苗後出現嚴重副作用，拒絕施打這款疫苗。印度衛生與家庭福利部次長布山（Rajesh Bhushan）說，印度有一套預防接種後不良反應（AdverseEvent Following Immunization，AEFI）監控系統，讓疫苗接種獲得進一步強化。布山強調，到目前為止，每10萬人接種武漢肺炎疫苗，僅8563例出現接種後不良反應。印度衛福部統計，在展開武漢肺炎疫苗接種的19天內，已有450萬人接種疫苗，印度是世界上最快達到400萬人接種疫苗的國家，僅18天就達成此一目標。布山也指出，印度武漢肺炎疫情日趨好轉，每天樣本檢測陽性率為1.82%，需要治療的活躍武漢肺炎病例數15.5萬人，僅占感染總數的1.44%，已有1048萬455人痊癒。不過，到今天為止，印度武漢肺炎累計病例達1079萬餘人，人數仍高居全球第2多，共有15萬4742人死亡，也居全球前4。（編輯：林憬屏）1100204