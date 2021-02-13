「豆豆先生」累了！羅溫艾金森不喜歡他 希望盡快完結
記者翁新涵/綜合報導
2021-02-13 08:00:00
英國一代笑匠、現年66歲的羅溫艾金森，因為演出《豆豆先生》紅遍全世界，但他近來受訪卻透露，扮演「豆豆先生」讓他感到壓力很大，也很疲累，因此並沒有很高興這個角色替自己帶來的名利，更坦言不喜歡「豆豆先生」。
《豆豆先生》是在1990年1月1日在英國獨立電視台首播，直到1995年10月31日結束，他頭腦少根筋、想法天馬行空，幾乎沒有台詞，只靠臉部表情及肢體語言動作的表演，火速讓羅溫艾金森成為全球最受人擁戴的喜劇演員，之後更出現電影版、動畫版《豆豆先生》。不過沒想到，羅溫艾金森先前受訪竟表示，繼續扮演這個做盡小朋友行徑的成年人，是一件令人疲累的事，而且他已經不再享受這個角色了，「那份責任感太重了，很不舒服，我感受到很大的壓力，很期待《豆豆先生》趕快完結。」此外，羅溫艾金森受訪也提到對未來言論自由的擔憂，他認為接觸廣泛的意見很重要，並表示：「我們看到網路上的問題是，一套規則決定了我們想看到的東西，而這最終將造成一種簡單化、二元化的社會觀，它會變成一種情況，要嘛你和我們在一起，要嘛你反對我們，而如果你反對我們，你就活該被『取消』。」