內幕／罷捷案冷處理 時代力量內部糾結兩樣情
記者丁上程／台北報導
2021-02-05 14:01:00
過去曾從時代力量退黨的無黨籍高雄市議員黃捷，罷免案即將在週六（6日）投票。相較於民進黨及台灣基進黨大力相挺、為她宣傳「反罷免」，黃捷的前東家時代力量，態度則顯得相對低調。雖然時力決策委員會定調，黨內不會對黃的罷免案表態，不過根據前時力黨工轉述，黨內仍有少數黃捷的舊識想聲援反罷免，但迫於黨中央決定，現階段只能選擇噤聲。要挺？不挺？時力內部矛盾拉扯，呈現兩樣情。
前時力黨工轉述黨內人士說法，黨內原與黃捷交好的基層，當初對於黃捷退黨有些錯愕，但仍以「分手不說壞話」的原則，祝福黃捷順遂。而這次罷捷活動，也有少數基層提議應該聲援黃捷。「但黨內掌權派已經定調，黃捷就是前黨員，而且也不是『和平分手』的那種。」黨內人士表示，「如果這時候再出面聲援，恐怕又會落人口實，所以黨中央多數人認為，維持中立已經是最大的善意」。「在罷捷這件事情上，即使黨內有人想要支持，立場也會相對薄弱。不過掌權派即使再不滿黃捷，也沒有理由在這個時候跟罷捷派攪和在一起。」過去曾具時力黨籍的地方人士分析，「正因為黃捷是前黨員身份，與其現在貼上去支持黃捷，反而遭外界批評『蹭聲量』，不如維持中立、不表態，也能代表現在時代力量的立場」。雖然定調冷處理，不過還是有部分時力成員對罷捷一事展現態度。時力立委王婉諭日前在臉書上，針對「罷捷」團體使用「婊子」這樣歧視羞辱女性的字眼感到不滿，並強調「黃捷是一位很優秀的議員，我相信她的表現有目共睹，更禁得起大眾的檢視，對於近日高雄發起的罷免黃捷投票，這是地方民意的展現，我也相信高雄人會做出正確的選擇」。有人力挺黃捷，也有人抱怨黃捷。針對黃捷在罷免案答辯書上，表示自己「在議會無黨派奧援」一事，時力黨主席陳椒華就直言「黃捷忘了時代力量對她的幫忙。黃捷可能在退黨之後，就忘記當初她在競選時，時代力量給她的援助，無論是在人力、物力，黨內都是盡全力幫忙。」不過陳椒華也強調，經過黨內決策委員會決議，時力不會對黃捷的罷免活動做出任何表態。而曾經在時代力量內擔任黨工的匿名粉專《莫羽静與她的墨水故事》則PO文表示，時力內部對支不支持黃捷分成兩派，「不過時力每次派系衝突的結果都是閒置議題不處理，然後放著各自派系在檯面底下放話創空，結果就是弄得裡外不是人」。莫羽靜也爆料，許多現在支持黃捷的「台派」，也一直鼓吹她希望能講出時代力量的內部狀況，「就因為她很重視時力當初一些內部人士給她的資源，無論她被時粉怎樣攻擊，她對外從來沒怨懟過時力半句。」莫羽靜說，「然後距離投票沒幾天，還這樣透過媒體放話踩黃捷一腳，只是讓這些時力的人，徹底心寒而已」。