外媒引述蓋亞那官方聲明！續遵一中、終止設台辦公室協議

4日上午發布新聞稿，聲稱台灣與蓋亞那合作共和國（Cooperative Republic of Guyana）已於1月11日簽署設處協議，「台灣辦公室」並已於1月15日展開初期運作，堪稱重要外交突破。然而，根據外媒最新引述蓋國官方消息，它將撤回該協議，並繼續遵守「一個中國」政策。

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《路透社》報導，

設處

報導指出，蓋亞那在傳統上與中國有著密切聯繫，而中國外交部發言人汪文斌4日針對此事回應時，曾表達北京不希望蓋亞那與台灣建立正式關係，呼籲蓋國「採取措施糾正錯誤」；且由於蓋國在地理位置、開發石油等天然資源的優勢，美國亦對中國在南美地區影響力日深感到憂慮。