報導指出，蓋亞那在傳統上與中國有著密切聯繫，而中國外交部發言人汪文斌4日針對此事回應時，曾表達北京不希望蓋亞那與台灣建立正式關係，呼籲蓋國「採取措施糾正錯誤」；且由於蓋國在地理位置、開發石油等天然資源的優勢，美國亦對中國在南美地區影響力日深感到憂慮。
外媒引述蓋亞那官方聲明！續遵一中、終止設台辦公室協議
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-02-05 05:53:30｜2021-02-05 06:21:11
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