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外媒引述蓋亞那官方聲明！續遵一中、終止設台辦公室協議

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-02-05 05:53:30｜2021-02-05 06:21:11

▲台灣外交部4日宣布，我國在蓋亞那設立「台灣辦公室」，被視為近期重要的外交突破。然而，根據外媒引述蓋亞那官方最新聲明，該國已決定終止協議。資料照。 （圖／美聯社／達志影像）
▲台灣官方4日宣布，我國在蓋亞那設立「台灣辦公室」一事，被視為近期重要的外交突破。然而，根據外媒引述蓋亞那官方最新聲明，該國已決定終止協議，並重申信守一中政策。資料照。 （圖／美聯社／達志影像）
台灣外交部於本月4日上午發布新聞稿，聲稱台灣與蓋亞那合作共和國（Cooperative Republic of Guyana）已於1月11日簽署設處協議，「台灣辦公室」並已於1月15日展開初期運作，堪稱重要外交突破。然而，根據外媒最新引述蓋國官方消息，它將撤回該協議，並繼續遵守「一個中國」政策。
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《路透社》報導，蓋亞那外交部於當地時間週四發表聲明，表示將撤回設處協議，並繼續遵守「一個中國」政策。
報導並引述聲明內容，蓋亞那官方聲稱：「蓋亞那政府與台灣沒有建立任何外交關係，由於簽署協議的溝通有誤，這項協議自此終止。」

報導指出，蓋亞那在傳統上與中國有著密切聯繫，而中國外交部發言人汪文斌4日針對此事回應時，曾表達北京不希望蓋亞那與台灣建立正式關係，呼籲蓋國「採取措施糾正錯誤」；且由於蓋國在地理位置、開發石油等天然資源的優勢，美國亦對中國在南美地區影響力日深感到憂慮。

▲蓋亞那外交部4日發出聲明，表示終止與台灣設立辦公室的協議，重申持續遵守一中政策。(圖／取自蓋亞那外交部官網)
▲蓋亞那外交部4日發出聲明，表示終止與台灣設立辦公室的協議，重申持續遵守一中政策。(圖／取自蓋亞那外交部官網)
 
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