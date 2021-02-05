NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

今臺灣各地天氣晴朗　初二、三天氣概況預測出爐

記者孫唯容/綜合報導

2021-02-05 06:21:20

天氣
▲中央氣象局指出，今、明（５日、６日）兩天清晨輻射冷卻影響，西半部局部地區早晚氣溫偏低，各地日夜溫差大；臺灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲。（圖／NOWnews資料圖片）
中央氣象局指出，今、明（５日、６日）兩天清晨輻射冷卻影響，西半部局部地區早晚氣溫偏低，各地日夜溫差大；臺灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲，今天東半部地區有零星短暫雨，中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度。
我是廣告 請繼續往下閱讀
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在《三立準氣象．老大洩天機》的專欄指出，因晴朗、風弱，夜間輻射冷卻作用很強，但大氣回暖，今晨氣溫已較昨晨回升截至5：19平地最低氣溫，前3依序為：苗栗通霄鎮10.1度、西湖鄉10.3度、新竹峨眉鄉10.4度；其他各地區的平地最低氣溫為：北部(桃園大溪區)13.8度，中部(雲林崙背鄉)10.6度，南部(台南後壁區)10.5度，東部(花蓮壽豐鄉)12.7度。
吳德榮表示，最新(4日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今日至下週日(7日)各地晴朗穩定、氣溫升；白天皆有「和煦冬陽」，夜間「輻射冷卻」強，日夜日溫差近15度，年長者及心血管疾病患者，得特別注意氣溫變化。今日氣溫：北部14至27度，中部11至28度，南部11至29度，東部13至27度。
吳德榮說，下週一(8日)西半部晴時多雲、日夜溫差大，北海岸、東半部偶有局部短暫雨。下週二(9日)鋒面前的中高雲逐漸移入，各地區雲量漸增，東半部有局部短暫雨。
吳德榮也表示，最新模式模擬春節期間的天氣，小年夜(10日)「對流性較強」的鋒面快速通過，大氣很不穩定，為各地帶來明顯降雨，影響時間約持續1整天。除夕(11日)白天起降雨漸緩，中南部先好轉，北部、東半部仍有局部短暫雨；各地氣溫下降、北台濕涼。
年初一(12日)鋒面遠離，北部及東半部仍有局部短暫的機率，新竹以南則是晴朗穩定的天氣，北偏涼、中南部舒適年初二、三(13、14日)大台北轉多雲時晴，桃園以南晴朗穩定；東半部偶有局部短暫的機率；氣溫稍降，北台灣偏涼、中南部舒適，各地早晚微冷。
關鍵字

NOW民調中心

您覺得8月國民黨黨主席改選會有誰出來競選？

您覺得8月國民黨黨主席改選會有誰出來競選？

繼續作答
演藝圈中的食物系藝人中，您覺得誰最紅？

演藝圈中的食物系藝人中，您覺得誰最紅？

繼續作答
哪一位藝人瞞婚生子的消息最讓您驚訝？

哪一位藝人瞞婚生子的消息最讓您驚訝？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

「罷瑤」總部正式成立！如果您有投票權，您會罷免吳思瑤嗎？

會罷免
不會罷免
81.15%18.85%
2021-02-01-2021-02-08

您覺得趙少康回歸國民黨會對綠營造成衝擊嗎？

不會
45.1%54.9%
2021-02-01-2021-02-08

PK范綱皓稱王育敏為50歲阿姨，您覺得台灣人會對年齡有歧視嗎？

不會
43.18%56.82%
2021-02-02-2021-02-08

雞排妹指控翁立友「襲臀、要電話」！假如今天是您遇到職場性騷擾會勇敢發聲嗎？

不會
82.14%17.86%
2021-02-03-2021-02-06
即時
推薦閱讀