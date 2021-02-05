今臺灣各地天氣晴朗 初二、三天氣概況預測出爐
記者孫唯容/綜合報導
2021-02-05 06:21:20
中央氣象局指出，今、明（５日、６日）兩天清晨輻射冷卻影響，西半部局部地區早晚氣溫偏低，各地日夜溫差大；臺灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲，今天東半部地區有零星短暫雨，中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在《三立準氣象．老大洩天機》的專欄指出，因晴朗、風弱，夜間輻射冷卻作用很強，但大氣回暖，今晨氣溫已較昨晨回升﹔截至5：19平地最低氣溫，前3依序為：苗栗通霄鎮10.1度、西湖鄉10.3度、新竹峨眉鄉10.4度；其他各地區的平地最低氣溫為：北部(桃園大溪區)13.8度，中部(雲林崙背鄉)10.6度，南部(台南後壁區)10.5度，東部(花蓮壽豐鄉)12.7度。吳德榮表示，最新(4日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今日至下週日(7日)各地晴朗穩定、氣溫升；白天皆有「和煦冬陽」，夜間「輻射冷卻」強，日夜日溫差近15度，年長者及心血管疾病患者，得特別注意氣溫變化。今日氣溫：北部14至27度，中部11至28度，南部11至29度，東部13至27度。吳德榮說，下週一(8日)西半部晴時多雲、日夜溫差大，北海岸、東半部偶有局部短暫雨。下週二(9日)鋒面前的中高雲逐漸移入，各地區雲量漸增，東半部有局部短暫雨。吳德榮也表示，最新模式模擬春節期間的天氣，小年夜(10日)「對流性較強」的鋒面快速通過，大氣很不穩定，為各地帶來明顯降雨，影響時間約持續1整天。除夕(11日)白天起降雨漸緩，中南部先好轉，北部、東半部仍有局部短暫雨；各地氣溫下降、北台濕涼。年初一(12日)鋒面遠離，北部及東半部仍有局部短暫的機率，新竹以南則是晴朗穩定的天氣，北偏涼、中南部舒適﹔年初二、三(13、14日)大台北轉多雲時晴，桃園以南晴朗穩定；東半部偶有局部短暫的機率；氣溫稍降，北台灣偏涼、中南部舒適，各地早晚微冷。