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戰火燒至媒體！英撤陸官媒執照　北京嗆BBC造假疫情新聞

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-02-05 08:16:29

▲英國通訊管理局(Ofcom)取消中國官媒《環球電視網》(CGTN)在英國的廣播牌照，理由是該頻道的最終編審由中國共產黨掌控，引發北京不滿。圖為近日行人走過中國《央視》位於北京總部前的照片，《環球電視網》則為《央視》於海外的國際頻道。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國通訊管理局(Ofcom)取消中國官媒《環球電視網》(CGTN)在英國的廣播牌照，理由是該頻道的最終編審由中國共產黨掌控，引發北京不滿。圖為近日行人走過中國《央視》位於北京總部前的照片，《環球電視網》則為《央視》於海外的國際頻道。（圖／美聯社／達志影像）
中國與英國近日為了香港與BNO護照等議題，關係呈現惡化，現在雙方的戰火似乎還從外交轉至媒體層面。英國通訊管理局(Ofcom)週四發表聲明，取消中國官媒《環球電視網》(CGTN)在英國的廣播牌照，理由是該頻道的最終編審由中國共產黨掌控。而北京則是緊咬《英國廣播公司》（BBC）1月底針對疫情曾做過偏頗的假新聞，已向BBC駐北京分社負責人提出嚴正交涉，除了要求公開道歉之外，並揚言保留採取「進一步措施」的權利。
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綜合外媒報導，英國媒體的監管機構，即英國通訊管理局(Ofcom)於週四發表聲明指，英方透過調查認定，《環球電視網》的最終編審是由中國共產黨負責，現有的牌照持有人「星空華文傳媒電影有限公司」（Star China Media Limited ，SCML），對節目的編排並不握有實權，認為有違英國的廣播法規，因而撤銷其在英國的廣播牌照。
巧合的是，在撤照消息傳出後不久，中國外交部隨即發布新聞稿，聲稱外交部新聞司有關負責人，已就BBC上月底播出涉及新冠肺炎疫情假新聞一事，向該媒體駐北京分社負責人提出嚴正交涉，被認為是在對牌照撤銷一事表達不滿。
▲中國外交部新聞司司長，正是與前發言人耿爽以戰狼外交作風齊名的華春瑩。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國外交部新聞司司長，正是與前發言人耿爽以戰狼外交作風齊名的華春瑩。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
新聞稿內容並指控，BBC在涉及新冠疫情新聞的影片中，將疫情與政治掛鉤，重新翻炒疫情「隱瞞論」、「源頭論」、「責任論」，還錯把一段反恐演習的影像當成中國防疫部門「暴力執法、侵犯人權」的新聞播出，實為帶有意識形態偏見的假新聞，影響惡劣。
中方有關負責人強調，敦促BBC及駐京分社，認真對待中方嚴正立場，切實採取措施，消除報導產生的惡劣影響並公開道歉，摒棄偏見並停止蓄意抹黑中國，否則不排除採取進一步措施。有分析認為，中國外交部指控的「假新聞」，應該是指BBC上個月26日發布的一篇名為「武漢封城一周年：歌頌與否認並存」的影音文章，該文的作者先前也曾因報導新疆人權新聞而被北京抗議。
▲北京就英國媒體針對疫情新聞造假一事提出抗議。（圖／翻攝自中國外交部官網）
▲北京就英國媒體針對疫情新聞造假一事提出抗議。（圖／翻攝自中國外交部官網）
 
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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