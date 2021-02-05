台股金鼠年封關日 早盤電子點火一度漲逾140點
記者許家禎/台北報導
2021-02-05 09:48:26｜2021-02-05 09:49:10
台北股市今（5）日金鼠年封關，開盤漲99.54點，加權股價指數以15805.76點開出後，早盤一度漲140多點，最高來到15853點，之後也漲百點，來到15800點之上。台積電早盤漲8元，來到634元附近。聯發科漲1.7%，來到962元。聯電也漲1%、鴻海漲0.8%。
週四 (4 日) 美國最新經濟數據報喜，美國上周初請失業救濟人數創去年 11 月 28 日以來最少的一週，華爾街看好美國經濟自疫情下持續復甦，拜登政府推動大規模新刺激計畫，銀行、科技股大漲，四大指數集體收紅，標普、那指雙雙締下歷史新高。美股4日道瓊指數上漲332.26點，或1.08%，收31055.86點；標普500指數上漲41.57點，或1.09%，收3871.74點；那斯達克指數上漲167.20點，或1.23%，收13777.74點；費城半導體指數上漲25.54點，或0.86%，收3008.42點。台北股市今日開盤漲99.54點，加權股價指數以15805.76點開出後，早盤一度漲140多點，最高來到15853點，之後也仍漲百點，來到15800點之上。權值股台積電早盤漲8元，漲幅1%多，來到634元附近。聯發科漲16元，漲幅1.7%，來到962元。日月光去年獲利逾275.9億元，年增64%，每股純益6.47元，優於前年的3.86元，並預估今年營收可望逐季成長，價格友善、有助毛利率上揚，尤其打線封裝之前預計產能緊俏到上半年，但現在看起來產能將缺一整年，今早盤漲5%，來到103元。聯電漲1%，來到52.4元。大立光漲0.4%，來到3065元。鴻海元月合併營收為5002.2億元，為歷年同期最佳，今日早盤漲0.8%以上，來到115元。群創去年第4季稅後淨利新台幣101億元，創3年來新高，為2017年第2季以來最佳表現，基本每股盈餘1.04元，今漲3%來到14.8元。