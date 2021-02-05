翁立友終於現身！千字訴性騷擾疑雲喊想自殺

雞排妹近來指控在主持尾牙時，遭到公司老闆、同場的男歌手翁立友性騷擾，雙方各執一詞，事件儼然成了羅生門，而翁立友於今（5）日召開記者會說明事件，雞排妹看到後，隨即放話要現身聲明會，稍早也說到做到親臨會場，現場混亂持續近1小時才結束。雞排妹結束後，翁立友終於現身，千字敘述遭指控性騷擾後的心情。

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雞排妹約在下午2點現身，她於首排入座後，戴著口罩一聲不吭，靜待記者會開始，面對媒體提問，她反而開啟直播，以無聲的方式抗議，「冷戰」近45分鐘後，豪記唱片先是表示聲明會改以社群媒體直播的方式進行，才讓雞排妹終於起身離開，離去前她終於鬆口提到：「我以當事人的身分來這裡，我們2個都是當事人。」被問到是不是來鬧場？她淡定的說：「我沒有要鬧場，我就一直坐在這裡。」

在雞排妹離開後，聲明會於下午2點55分開始，翁立友身穿白衣、戴著口罩由律師陪同現身會場，豪記唱片在記者會開始前再度強調，不會再對外界的提問做回應。

▲雞排妹現身翁立友記者會。（圖／記者葉政勳攝, 2020.02.05）

▲翁立友記者會結束，雞排妹才鬆口受訪。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.02.05）

▲翁立友談及遭指控性騷擾心情，表示想自殺。（圖／記者葉政勳攝, 2021.02.05）