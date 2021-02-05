NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

川普拒為彈劾審訊作證　稱此案違憲

中央社

2021-02-05 11:20:45

▲美國聯邦眾議院的彈劾監察人邀前總統川普出面在彈劾審訊中作證，但已被川普拒絕，並稱此案「違憲」。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國聯邦眾議院的彈劾監察人邀前總統川普出面在彈劾審訊中作證，但已被川普拒絕，並稱此案「違憲」。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國聯邦眾議院的彈劾監察人邀前總統川普出面在彈劾審訊中作證，川普今天予以拒絕，並稱此案「違憲」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
民主黨籍的眾院彈劾監察人領袖拉斯金（JamieRaskin）在一封信中邀川普作證，回答有關今年1月6日國會大廈暴動事件的問題。彈劾監察人的角色類似於檢察官。
拉斯金請川普下週出面作證，可在審訊開始之前或之中；他認為現居佛羅里達州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）的川普沒什麼理由不出面作證，也不能再像任內一樣自稱忙於治國。
拉斯金警告：「如果您拒絕邀請，我們保留任何及一切權利，包括在審訊中認定您不出面作證就相當於支持您在2021年1月6日當天作為（或不作為）的不利推斷的權利。」
川普的律師團則戲稱，這個要求是「公關噱頭」。
川普的律師卡斯托（Bruce Castor）和熊恩（David Schoen）在回覆中表示：「你的信只證實了眾人皆知的事實：你無法證明你（對川普）的指控。」
他們並未明言川普是否會作證，但川普的資深顧問米勒（Jason Miller）斷定不會。米勒告訴法新社，川普「不會在一項違憲的程序中作證」。
川普被控於國會大廈攻擊案之前「煽動叛亂」，眾院已通過彈劾條款，再過5天就要由參議院開始審理。
川普於2019年因濫權及妨礙國會的指控被眾院彈劾，最終獲參院宣告無罪，是美國歷來唯一兩度被眾院彈劾的總統。（譯者：曾依璇/核稿：徐睿承）1100205
關鍵字

NOW民調中心

您覺得8月國民黨黨主席改選會有誰出來競選？

您覺得8月國民黨黨主席改選會有誰出來競選？

繼續作答
演藝圈中的食物系藝人中，您覺得誰最紅？

演藝圈中的食物系藝人中，您覺得誰最紅？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

「罷瑤」總部正式成立！如果您有投票權，您會罷免吳思瑤嗎？

會罷免
不會罷免
81.17%18.83%
2021-02-01-2021-02-08

您覺得趙少康回歸國民黨會對綠營造成衝擊嗎？

不會
45.33%54.67%
2021-02-01-2021-02-08

PK范綱皓稱王育敏為50歲阿姨，您覺得台灣人會對年齡有歧視嗎？

不會
43.71%56.29%
2021-02-02-2021-02-08

雞排妹指控翁立友「襲臀、要電話」！假如今天是您遇到職場性騷擾會勇敢發聲嗎？

不會
79.49%20.51%
2021-02-03-2021-02-06
即時
推薦閱讀