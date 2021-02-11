《新蝙蝠俠》遭詛咒？傳羅伯派汀森染疫　「貓女」離婚了

陸陸續續進行拍攝的超級英雄電影《新蝙蝠俠》，近日接連發生不太愉快的事，繼傳出男主角羅伯派汀森感染

，又傳出飾演「貓女」的柔伊克拉維茲（Zoë Kravitz），與卡爾克魯斯曼（Karl Glusman）短短18個月的婚姻也觸礁，兩人已經申請離婚。

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根據《Vanity Fair》的報導指出，前不久《新蝙蝠俠》才在倫敦復拍不過幾天，就又傳出劇組人員確診，而且就是羅伯派汀森本人，之後華納兄弟也正式對外宣告：「製作團隊中有一人檢測出 COVID-19 陽性反應，目前正按照既定協議隔離中，拍攝暫時停止。」

▲《新蝙蝠俠》目前暫停拍攝中。（圖／達志影像）

不過根據媒體踢爆，這個染疫的人正是羅伯派汀森，儘管華納兄弟不願再透露進一步消息，也沒有出面回應這個傳言，但這則新聞已經傳得沸沸揚揚，僅希望最終不管誰染疫，大家都能早日康復。

▲柔伊克拉維茲是新任貓女。（圖／美聯社）

而於《新蝙蝠俠》中扮演「貓女」一角的柔伊克拉維茲，也傳出與演員丈夫卡爾克魯斯曼已經離婚的消息。32歲的柔伊與33歲的卡爾，是在2016年10月開始拍拖，並於2019年6月結婚，不過柔伊雖然與卡爾離婚，但IG並未刪掉與卡爾的照片，感覺兩人並沒有到撕破臉的地步。