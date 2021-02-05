名家論壇》錢震宇／王育敏與雞排妹
文/錢震宇
2021-02-05 11:09:01
這兩天，跟女性有關的新聞引發不小的討論。先是國民黨文傳會主委王育敏幫飛行夾克拍宣傳照，遭民進黨網路社群主任酸「50歲阿姨」，引發撻伐；後有雞排妹主持尾牙後自爆遭到公司老闆跟歌手性騷擾，還透露歌單，讓網友猜到是歌手翁立友，最後直接出面淚訴遭鹹豬手。兩件事本質未必相同，背後卻同樣映照出一個問題，就是「性別似乎已成了被利用的工具」。
或許拿兩件事做對比有些突兀，各自的支持者也未必開心。但對於外界而言，似乎都存在一個問題，那就是藉由性別或女體的展現，主導者想要行銷產品或傳達一種特定意識的意圖非常明顯，「性別不僅成為宣傳行銷的手法，而且毫無平權觀念」。國民黨推出飛行夾克的宣傳照被民進黨用「年齡框架」限制在「年紀大VS年紀小」上面，以此質疑國民黨不重視年輕人，否則為何會讓「50歲阿姨」當模特兒。但民進黨忘掉的是，自己用28歲的賴品妤去對照50歲的王育敏，已經是把年齡貼了標籤，對民進黨過去口口聲聲所倡導的性別意識及年齡歧視更是極大諷刺，可見民進黨中心價值仍沒有任何改變。「如果年輕可以換取利益，民進黨肯定是把年輕利用得淋漓盡致、一乾二淨」。這點從民進黨認為28歲的賴品妤穿夾克拍照片，就是重用年輕人，用長得帥氣的吳怡農拍照片，就可以吸引年輕人，尤其是女性的目光，然後用這樣來爭取年輕人的支持。仔細看看，民進黨的操作手法，刻意強調年輕、性別、長相，同時把焦點放在吳怡農等個人身上，顯然是想用性別及外表去贏取年輕人，而不是真正想用政策及訴求。過去總看到民進黨造勢用年輕人當背景，在造勢台上站一整排，好似重視年輕人，但實際上只是把年輕人當成爭取眼球的工具，以至於看到王育敏時會說出「50歲阿姨」的看法也不是挺讓人意外。重點是，民進黨務主管自己說出性別歧視性話語，黨中央上到下全部噤聲，連婦女部、青年部全都閉嘴，這算哪門子進步政黨？無獨有偶，演藝圈也發生女性遭到性別歧視的性騷擾疑雲。雞排妹(鄭家純)自己在臉書上爆料遭到性騷擾，這一路就像是演八點檔一樣，雞排妹一點一點地擠牙膏，將細節慢慢透露，最後乾脆自己面對媒體，可是對於遭到性騷擾一事解釋得不清不楚，然後記者會桌上甚至放著自己的產品，最後又說不提告了，讓人摸不著頭緒。被指控的歌手喊冤、指控人的人說事情就是這樣，隨著各說各話，社會上的討論也開始逐漸歪樓，沒有人討論性別刻板印象，也不在乎對性騷擾事件的定義，而是各擁其主，開始攻擊對方是在炒新聞，或是要賣產品跟行銷電影，甚至有人說這是一個設好的局。不管怎樣，看來這件事還會繼續演下去，對於女性遭到歧視或侵犯的問題已經沒人在管，社會上對於性別的尊重也不會因這件事而有所提升。民進黨看起來還是會繼續消費「年輕」這項議題，塑造自己的黨員有多麼帥氣美麗，以換取支持；雞排妹的模稜兩可口吻，依舊給人難以相信的印象，無法中建立起正確的性別價值觀。婦女團體或性別平權團體努力了這麼久，看到這樣的結果，應該也會感到難過吧！●作者：錢震宇／國民黨智庫副發言人、資深媒體人、開放智庫發起人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com