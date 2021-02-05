NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

《驕女》連體嬰姊姊脫了！泳裝照吸4.5萬讚　粉絲認有料

娛樂中心／綜合報導

2021-02-05 11:20:30｜2021-02-05 11:28:17

▲林萱瑜慶祝IG破30萬追蹤數，曝光泳衣辣圖。（圖／林萱瑜臉書）
▲林萱瑜慶祝IG破30萬追蹤數，曝光泳衣辣圖。（圖／林萱瑜臉書）
29歲林萱瑜臉蛋甜美、身材玲瓏有致，近期演出八點檔《天之驕女》連體嬰姊姊「仁美」，人氣暴漲，有「本土劇女神」接班人味道。昨（4日）她在臉書及IG上傳一張泳裝照，大方放送火辣胴體，粉絲看了驚呼：「瘦瘦的卻這麼有料！」
我是廣告 請繼續往下閱讀
▲林萱瑜演出《天之驕女》走紅。（圖／林萱瑜臉書）
▲林萱瑜演出走紅。（圖／林萱瑜臉書）
▲林萱瑜演出《天之驕女》走紅。（圖／林萱瑜臉書）
▲林萱瑜演出《天之驕女》走紅。（圖／林萱瑜臉書）
林萱瑜為慶祝IG追蹤數達30萬，釋出泳裝福利，照片中，她綁起馬尾，穿著綁帶比基尼，看得出來上半身Bra被一雙豐滿上圍緊緊撐著，人字溝也同步炸出，還隱約浮現腹肌線條，養眼畫面讓人大飽眼福。
「耶～Ig終於進入300k，那冒著被經紀人殺掉的風險，來一張辣妹照，好久沒當辣妹了！」林萱瑜笑說。照片一上架，臉書按讚數衝破4.5萬、超過百次分享、500多條留言，粉絲瘋喊：「穠纖合度剛剛好」、「立馬圈粉一片」、「辣玫瑰果然名不虛傳！」（編輯：楊穎軒）
▲林萱瑜難得分享泳裝照，好身材令人驚豔。（圖／林萱瑜臉書）
▲林萱瑜分享泳裝照，好身材令人驚豔。（圖／林萱瑜臉書）
▲▼林萱瑜身材惹火。（圖／林萱瑜臉書）
▲▼林萱瑜身材惹火。（圖／林萱瑜臉書）
▲林萱瑜修長的美腿和小蠻腰一覽無遺。（圖／林萱瑜臉書）
關鍵字

NOW民調中心

您覺得8月國民黨黨主席改選會有誰出來競選？

您覺得8月國民黨黨主席改選會有誰出來競選？

繼續作答
演藝圈中的食物系藝人中，您覺得誰最紅？

演藝圈中的食物系藝人中，您覺得誰最紅？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

「罷瑤」總部正式成立！如果您有投票權，您會罷免吳思瑤嗎？

會罷免
不會罷免
81.17%18.83%
2021-02-01-2021-02-08

您覺得趙少康回歸國民黨會對綠營造成衝擊嗎？

不會
45.33%54.67%
2021-02-01-2021-02-08

PK范綱皓稱王育敏為50歲阿姨，您覺得台灣人會對年齡有歧視嗎？

不會
43.71%56.29%
2021-02-02-2021-02-08

雞排妹指控翁立友「襲臀、要電話」！假如今天是您遇到職場性騷擾會勇敢發聲嗎？

不會
79.49%20.51%
2021-02-03-2021-02-06
即時
推薦閱讀