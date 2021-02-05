《驕女》連體嬰姊姊脫了！泳裝照吸4.5萬讚 粉絲認有料
娛樂中心／綜合報導
2021-02-05 11:20:30｜2021-02-05 11:28:17
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林萱瑜為慶祝IG追蹤數達30萬，釋出泳裝福利，照片中，她綁起馬尾，穿著綁帶比基尼，看得出來上半身Bra被一雙豐滿上圍緊緊撐著，人字溝也同步炸出，還隱約浮現腹肌線條，養眼畫面讓人大飽眼福。「耶～Ig終於進入300k，那冒著被經紀人殺掉的風險，來一張辣妹照，好久沒當辣妹了！」林萱瑜笑說。照片一上架，臉書按讚數衝破4.5萬、超過百次分享、500多條留言，粉絲瘋喊：「穠纖合度剛剛好」、「立馬圈粉一片」、「辣玫瑰果然名不虛傳！」（編輯：楊穎軒）
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