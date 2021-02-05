蓋亞那外交生變 國民黨：需有政務官負起政治責任
記者陳弘志／台北報導
2021-02-05 11:24:59｜2021-02-05 11:57:51
外交部昨天才宣布於蓋亞那設立「台灣辦公室」，今日（５）隨即遭蓋亞那宣布終止設立，國民黨指出，民進黨政府「炒短線式」的評估和處理流程，以及所花費的龐大資源與效益，應該接受檢討，對於此案，應有政務官負起政治責任。國民黨也強調民進黨政府應該認清，如果兩岸關係不解，涉外事務的壓力絕對不會減少。
國民黨表示，此事顯示民進黨政府外交的不在行，因為在外交部實際派人駐點數周後，欲設立的「台灣辦事處」（Taiwan Office）被民進黨政府高調操作成「具官方代表地位，意義與代表處相當」的外交突破，但蓋國外交部同時宣稱這僅是為了讓蓋國與台灣之間的私人組織開創空間，「並不是承認台灣是獨立的國家」、「沒有要與台北建立外交關係」，後來在取消設處的聲明中，又提遵守中共的「一中原則」，等於讓全世界都聽到蓋國政府對台灣的矮化定位。這是民進黨政府弄巧成拙的結果。國民黨再譴責民進黨政府「不負責」，之前花費巨資在未獲任何聯合國會員國正式承認的索馬利蘭設處，已引發爭議，目前也只見外交人員苦守據點，這次再到幾乎沒有互動的蓋亞那試圖設處，同樣花費許多的人力與資金，結果一場空，這些都是民脂民膏，應做外交最有利的運用才是。 國民黨認為，民進黨政府漠視兩岸關係惡化的後果，結果在中共當局介入下，蓋亞那外交部隨即發表繼續遵守「一個中國」原則，「台灣辦事處」也隨之取消。此事曝光不到24小時，一陣「大內宣」之後便宣告結束，宛如一場鬧劇。國民黨質問，我國外交關係不可能與兩岸關係脫鉤，蔡英文總統及其國安外交團隊不應繼續掩耳盜鈴，應找到緩解兩岸關係的鑰匙，國民黨執政時曾有過，現在呢？國民黨也呼籲中共當局，不應打壓中華民國的國際空間，台澎金馬的2300萬人有對外交往與參與國際的權利，從來不附屬於中共當局之下。國民黨希望看到民進黨政府務實、負責的外交政策與作為，不可以再把所有錯誤，都輕易歸責於「中共打壓」這樣簡單一句話。國民黨要求外交部說明此次決策的過程與考量，對於無法維護我國尊嚴、浪擲如此多資源的外交操作，應向國人道歉，並由政務官負起政治責任。