藝術走春！高美館快閃表演、手作體驗、生肖老鼠牌迎新年

新春連續假期即將展開，高雄市立美術館規劃了「藝術走春」系列活動，將美術館場域化身為匯聚各式驚奇的大盒子，展演、手作新春接連登場；還推出適合大小朋友同樂的「十二生肖藝術老鼠牌」，在家裡玩桌遊也有藝術氣息。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高美館開發老鼠牌、餐墊、野餐墊等藝術衍生商品。（圖／記者陳美嘉攝，2021.02.04）

× ▲高美館開發老鼠牌、餐墊、野餐墊等藝術衍生商品。（圖／記者陳美嘉攝，2021.02.04）

▲高美館年節前夕推出適合大小朋友同樂的「十二生肖藝術老鼠牌」，以藝術家許自貴的作品進行發想設計。（圖／記者陳美嘉攝，2021.02.04）

× ▲高美館年節前夕推出適合大小朋友同樂的「十二生肖藝術老鼠牌」，以藝術家許自貴的作品進行發想設計。（圖／記者陳美嘉攝，2021.02.04）

此外，高美館以南部在地重要前輩藝術家劉啟祥、莊世和的關鍵典藏品作為靈感，與設計師合作開發「魚」餐墊以及「風景」野餐墊等藝術衍生商品。