藝術走春！高美館快閃表演、手作體驗、生肖老鼠牌迎新年
記者陳美嘉／高雄報導
2021-02-05 11:27:30
▲高美館春節期間規劃了一系列結合藝術與年節氣氛的活動，還開發老鼠牌、餐墊、野餐墊等藝術衍生商品。（圖／記者陳美嘉攝，2021.02.04）
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▲高美館春節期間規劃了一系列結合藝術與年節氣氛的活動，還開發老鼠牌、餐墊、野餐墊等藝術衍生商品。（圖／記者陳美嘉攝，2021.02.04）
新春連續假期即將展開，高雄市立美術館規劃了「藝術走春」系列活動，將美術館場域化身為匯聚各式驚奇的大盒子，展演、手作新春接連登場；還推出適合大小朋友同樂的「十二生肖藝術老鼠牌」，在家裡玩桌遊也有藝術氣息。
▲高美館開發老鼠牌、餐墊、野餐墊等藝術衍生商品。（圖／記者陳美嘉攝，2021.02.04） 高美館春節期間規劃了一系列結合藝術與年節氣氛的活動，像是紅包版印、剪紙藝術體驗課程；來自臺東的舞團950Homies利用高美館前廣場呈現「生命節奏 Rhythm of life」；Koospark Dance Studio在美術館大廳演出 「Back to STEP UP」；台灣代表性模組合成器音樂家MADZINE透過合成器的電子訊號編排，帶著觀眾沉入像無限鏡像的迷幻世界；初一至初五購票、於高美書屋或K-Shop消費即可以隨機抽取限量高美館典藏吉祥籤詩，邀請民眾一同打開高美館「薛丁格的盒子」。 × ▲高美館開發老鼠牌、餐墊、野餐墊等藝術衍生商品。（圖／記者陳美嘉攝，2021.02.04） ▲高美館年節前夕推出適合大小朋友同樂的「十二生肖藝術老鼠牌」，以藝術家許自貴的作品進行發想設計。（圖／記者陳美嘉攝，2021.02.04） 過往流行在臺灣中南部與澎湖等地鄉里坊間的卡牌遊戲「老鼠牌」，高美館年節前夕推出適合大小朋友同樂的「十二生肖藝術老鼠牌」，以藝術家許自貴的作品進行發想設計，讓活靈活現、性格迥異、色彩繽紛的十二隻紙漿動物躍然紙上，也讓藝術家的「黑色幽默」融入人們的生活日常，成為雅俗共賞的家庭收藏。牌支上包含了中、英、韓、日文與台語發音，卡牌盒內附有中英譯的遊戲說明書，外籍友人也可以加入戰局。 × ▲高美館年節前夕推出適合大小朋友同樂的「十二生肖藝術老鼠牌」，以藝術家許自貴的作品進行發想設計。（圖／記者陳美嘉攝，2021.02.04）
此外，高美館以南部在地重要前輩藝術家劉啟祥、莊世和的關鍵典藏品作為靈感，與設計師合作開發「魚」餐墊以及「風景」野餐墊等藝術衍生商品。