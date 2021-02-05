上緯新能源擴大徵才　員工增加一倍

全球疫情未見稍歇，景氣循環仍不明朗，然而，可再生能源產業參與拚經濟，決心與力道不打折！離岸風力發電本地標竿開發商「上緯新能源（SRE）股份有限公司」表示，隨著旗下計畫陸續進行，帶動內外部人力需求，現階段盤點出近五十個、涵蓋各層級與背景職缺，將率先於農曆年前鳴響擴大徵才起跑第一槍！

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上緯新能源（SRE）自2020 年起穩步擴編，目前員工約七十人，在業務範圍全方位開展的考量下，此次釋出的職缺包括了案場建置設計、機電工程、海事作業、財務規劃、政府審批、運營維護、到行政協調等範疇，增加數量幾乎是既有規模的一倍；這個舉動背後的涵義，一方面反映出台灣可再生能源市場的投資活絡，另方面亦充分展現了企業本身在胃納人才時的多元包容特質。

同時，上緯新能源（SRE）執行長林雍堯指出：「上緯新能源（SRE）身為國內離岸風力發電標竿開發商，企業願景是成為亞洲地區可再生能源的領導廠商，因此在人才招募和培育上，不論從經濟或社會層面而言，都具有指標性意義。上緯新能源（SRE）致力於提供開放且優良的工作環境，有信心能夠吸引優秀且有志人士加入團隊，為推動凸顯台灣特色的離岸風力發電產業、以及促成相關知識與技術真正扎根本地而共同努力。」

根據全球風能協會（Global Wind Energy Council）於 2020 年發布的報告，在離岸風力發電部分，過去由歐洲地區獨領風騷的局面，於接下來的幾年，將由亞洲地區起而代之。繼中國大陸之後，隨著台灣、越南、日本與南韓相繼投入大規模能源轉型工程，將可望加速區域內就業市場暢旺，一路延伸到 2030 年，成為驅動經濟另一波復甦的引擎之一。而其中已經起步的台灣，按照經濟部於 2020 年初估計，在更多風場接連動工、加上市場臻於成熟後，相關產值可望突破兆元規模，並足以創造出近兩萬個具備全球競爭力的高級技能職位。

對此，上緯新能源（SRE）技術長 Rasmus Wandrup 亦呼應：「不論是在技術基礎和人力素質上，台灣都具備相當良好的條件。上緯新能源（SRE）過去率先投入台灣首座離岸風場『海洋風場（Formosa 1）』的開發建置，同時掌握契機，打造了國內有史以來第一支離岸風力發電場運維陣容且積極練兵，成為目前台灣唯一商轉之離岸風力發電場。日後待『海能風場（Formosa 2）完工商轉後，第二支運維隊伍亦會成軍，屆時能夠更完整地釋放出累積多時、且專屬於台灣周邊海域上運作的寶貴經驗與服務能量。」

Rasmus Wandrup 還提到：「除了風場運維服務，上緯新能源（SRE）不久前宣布了位於苗栗縣外海之大型開發計畫『Formosa 4』,其中涉及浮動式平台等次世代技術的應用，對本地團隊而言，不僅將肩負厚實供應鏈的重大責任，未來更可望為台灣進軍國際離岸風力發電市場，打下難能可貴的基礎。」

上緯新能源（SRE）為台灣離岸風電產業之標竿本地開發商，自 2012 年起投入離岸風電場開發，率先於 2016 年十月獨立規劃與完成全台首座離岸風電場海洋風電（Formosa I） 第一階段兩部示範風機之架設，於 2018 至 2019 年期間偕同跨國開發團隊協力完成第二階段二十支、總容量為 128MW 之風機建置工程，進而於 2019 年底啟動商業運轉，成為目前台灣唯一商轉之離岸風力發電場。繼「海洋風電（Formosa I） 」之後， 「海能風電（Formosa II） 」為上緯新能源目前參與規劃和興造之第二項大型離岸風電場開發案。場址位於苗栗外海，場域規模近七十平方公里，由四十七座 8MW 風機組成，總裝置容量為376MW，每年約可提供三十八萬家戶之用電需求。