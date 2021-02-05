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橘子嘉年華直播同上1.6萬人創高　線下策展創6千人次佳績

記者許家禎/台北報導

2021-02-05 11:54:36

▲橘子嘉年華線下策展控管入場人流，創6000人次觀展佳績。(圖／橘子提供)
▲橘子嘉年華線下策展控管入場人流，創6000人次觀展佳績。(圖／橘子提供)
2021「橘子嘉年華」圓滿落幕，線上線下皆有捷報！線上規劃連續4天ACG娛樂型直播，創造最高1.6萬人同上觀看紀錄、總觸及人次破百萬；線下結合三創生活與集團旗下行動生活入口、電商、支付等資源，在防疫前提的人流控管下，3天仍有超過6000人次觀展，連帶提升GASH商城、橘子支付與娛樂電商有閑等子公司轉換率及業績。
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▲《食在好好運
▲《食在好好運 宵夜大亂鬥》邀請陳零九同台女友呼呼線上「抽盲盒」試手氣。(圖／橘子提供)
 
延續2020線上嘉年華經驗，「橘子嘉年華」依各玩家喜好規劃「綜藝娛樂、遊戲競賽與改版首發」等ACG娛樂型直播，4天最高同上均明顯成長，其中《天堂M》旗幟戰菁英賽第二季決戰，最高同上較第一季翻倍；《新楓之谷》新職業「墨玄」不但受到台灣玩家矚目，也引發海外玩家關注，創下1.6萬人最高同時在線觀看。
▲場內使用電子票券派贈機制，有效提升beanfun!內遊戲服務訂閱及揪票通服務使用率。(圖／橘子提供)
▲場內使用電子票券派贈機制，有效提升beanfun!內遊戲服務訂閱及揪票通服務使用率。(圖／橘子提供)
 
線下則彙整旗下10大遊戲及beanfun!等生活娛樂服務，在防疫管控場內人數下，3天有超過6000人來訪；現場虛寶及贈品結合beanfun!內電子票券派贈機制，有效提升beanfun!內遊戲服務訂閱及揪票通服務使用率，活動期間更順利發出破萬個寶箱及近百萬獎勵給所有參與的用戶。
「橘子嘉年華」不但在線上線下有所斬獲，也一舉擴大玩家與橘子各項服務的接觸面：GASH商城透過活動期間直播與異業資源導流，業績較去年同期成長20%；直播中由聊天機器人即時派發GASH優惠碼，提升玩家領取與互動率；娛樂電商有閑則結合直播與綜藝娛樂，線下活動搭配三創生活ACG通路特性及橘子支付優惠加成，有效提升進站及轉換率，較過去同期業績成長4倍。
▲橘子支付攜手三創生活推出最高20%消費回饋。(圖／橘子提供)
▲橘子支付攜手三創生活推出最高20%消費回饋。(圖／橘子提供)
 
另外，活動期間，橘子支付推出全館最高消費回饋20%，搭配GASH商城指定商品與三創館內滿額活動，1月28日至1月31日短短4天即拉高消費總額及交易筆數，超越館內平均單月消費總額。
 
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