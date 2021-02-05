陳其邁牛年紅包除夕夜線上發送！LINE好友最高可領888
記者鄭婷襄/高雄報導
2021-02-05 11:58:23
因疫情影響，高雄市政府、一卡通公司及LINE Pay合作，今年農曆年節運用科技發送市長陳其邁的牛年限定Q版數位紅包，高市府表示，加入市政府LINE官方帳號，綁定LINE Pay Money，民眾在除夕夜就有機會領取最高金額888元的數位紅包。
疫情嚴峻，農曆新年各縣市政府紛紛取消發送1元開運紅包的活動，高雄市長陳其邁為了不讓民眾失望，並延續開運紅包傳統，也分享新年好運氣，高雄市政府首次攜手一卡通公司及LINE Pay規劃數位紅包活動，透過擁有近百萬好友數的高雄市政府LINE官方帳號，結合LINE Pay Money發送牛年開運數位紅包，將於2月11日（除夕）晚上8點開始，預計發送5萬包供民眾搶紅包、搶好運，紅包金額有1元、2元、88元、888元，金額隨機發送。高雄市政府強調，此次活動需加入高雄市政府LINE官方帳號好友及註冊LINE Pay Money帳戶，並且使用LINE手機版即可參與線上開運紅包活動，高雄市政府線上開運紅包活動每個LINE Pay Money帳號均可參加1次，請要參與搶開運紅包的朋友們，把握機會於2月11日除夕夜活動開跑前，加入高雄市政府LINE官方帳號好友（LINE搜尋「高雄市政府」或LINE ID：「@kaohsiung」），並提早完成LINE Pay Money註冊，活動起跑後便可立即搶紅包、搶好運。