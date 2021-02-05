香港民主黨創始人李柱銘　獲諾貝爾和平獎提名

美國之音引述香港網路媒體Hong Kong Free Press報導說，挪威保守黨議員泰布林吉加德（MathildeTybring-Gjedde）和佛洛里希（Peter Frolich）1日提出這項提名。他們在一份聲明中表示，希望這項提名將「成為對香港民主運動的一個激勵，同時也能夠推動世界各地的自由事業」。泰布林吉加德在聲明中說：40多年來，李柱銘透過一切可能的管道為香港人民爭取自由與安全。他「把自己的一生都獻給了這個事業」。佛洛里希則說，李柱銘在香港主權移交前後竭盡全力為香港推動民主憲法，而即使面對來自中國大陸的巨大壓力，他仍然透過和平方式為落實普選和自由選舉，為（港人的）政治和公民權利而努力。李柱銘鼓舞了香港及其他地區所有尋求民主發展和政治過渡的人們。李柱銘今年82歲，是香港民主黨的創始人，長期擔任香港立法會議員，他也是香港資深大律師。李柱銘曾參與起草香港「基本法」，推動香港民主近40年，多次因其主張觸怒北京，被稱為香港「民主之父」。不過，他是「一國兩制」的堅定捍衛者，反對香港獨立。「反送中」運動激化後，他在社群媒體上飽受批評。李柱銘在去年4月被控參加沒有得到官方許可的集會被捕。他在被捕時表示，自己對此並不後悔，對與年輕人一起走在民主道路上而感到自豪。諾貝爾獎委員會每年12月10日頒發諾貝爾和平獎。從1901年以來，該委員會已經向107名個人和28個組織頒發過和平獎。（編輯：翟思嘉/吳柏緯）1100203