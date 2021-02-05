樹科大演藝系體驗營　年度大戲「荒島奇姬」一睹為快

南台灣多個大型藝文場館已逐步開放啟用，讓表演團隊的營運蓬勃發展，樹德科大表演藝術系舉辦的台北、台東、高雄三場寒假體驗營於昨日劃下完美句點。來自全台各地對表演藝術有興趣的高中職生，在體驗營裡挖掘自己在表演藝術的潛力及對相關產業更深入的認識。

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▲體驗營課程內容以戲劇、舞蹈、音樂、及幕後四大主軸為核心。（圖／樹德科大提供）

× ▲體驗營課程內容以戲劇、舞蹈、音樂、及幕後四大主軸為核心。（圖／樹德科大提供）

體驗營課程內容以戲劇、舞蹈、音樂、及幕後四大主軸為核心，讓學員參與幕前幕後的運作執行，透過各專業師資指導，學員在體驗營不僅對表演藝術有初步認識，也在課程體驗中，理解幕前幕後工作的緊密關係。