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樹科大演藝系體驗營　年度大戲「荒島奇姬」一睹為快

記者陳美嘉／高雄報導

2021-02-05 12:04:33

▲樹德科大表演藝術系舉辦的寒假體驗營，來自全台各地對表演藝術有興趣的高中職生，在體驗營裡挖掘自己在表演藝術的潛力。（圖／樹科大提供）
▲樹德科大表演藝術系舉辦的寒假體驗營，來自全台各地對表演藝術有興趣的高中職生，在體驗營裡挖掘自己在表演藝術的潛力。（圖／樹德科大提供）

南台灣多個大型藝文場館已逐步開放啟用，讓表演團隊的營運蓬勃發展，樹德科大表演藝術系舉辦的台北、台東、高雄三場寒假體驗營於昨日劃下完美句點。來自全台各地對表演藝術有興趣的高中職生，在體驗營裡挖掘自己在表演藝術的潛力及對相關產業更深入的認識。

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▲體驗營課程內容以戲劇、舞蹈、音樂、及幕後四大主軸為核心。（圖／樹德科大提供）
▲體驗營課程內容以戲劇、舞蹈、音樂、及幕後四大主軸為核心。（圖／樹德科大提供）
演藝系年度大戲「荒島奇姬」春季展演將於4月2日至3日假大東文化藝術中心登場，體驗營現場也帶來「荒島奇姬」精彩片段以饗學員，演出橋段搭配專任教師王維銘導演的解說，讓學員感受到全場跨領域展演的功力，無論是劇本取材、創作理念，或是現場搭配展示的服裝與舞台設計概念圖，都讓學員驚喜萬分。

體驗營課程內容以戲劇、舞蹈、音樂、及幕後四大主軸為核心，讓學員參與幕前幕後的運作執行，透過各專業師資指導，學員在體驗營不僅對表演藝術有初步認識，也在課程體驗中，理解幕前幕後工作的緊密關係。

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