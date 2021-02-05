蓋亞那與台協議生變！官方貼文露跡 或因2萬劑陸疫苗
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-02-05 12:06:50｜2021-02-05 12:09:53
我國外交部昨(4日)才宣布與蓋亞那達成協議、設置台灣辦公室，結果才不到一天的時間，蓋亞那外交部卻發聲明表示協商過程有誤解，宣布將終止協議；而在蓋國做此項宣布前，蓋國外交與國際合作部長陶德(HUGH TODD)曾於官方臉書貼出與中國駐蓋亞那臨時代辦陳錫來的合照，還提到中方允諾將捐贈2萬劑中國國產疫苗給蓋亞那。
該貼文指出，這批疫苗最快將在3月到貨，屆時蓋國將成為接種中國國產疫苗的38個國家之一，陶德並代表蓋亞那對中國表達感謝，聲稱疫苗將大大幫助蓋亞那對抗新冠病毒。陶德還在聲明中強調，自1972年兩國建交以來，中國對蓋亞那的發展做出許多顯著貢獻，包含提供醫療援助及基礎建設，而此次的疫苗援助則更進一步證實蓋亞那與中國之間穩固的外交關係。在這之前，蓋亞那衛生部長安東尼(Dr. Frank Anthony)也已公開證實，中國將捐助2萬劑新冠疫苗給蓋國，在這個疫情肆虐全球、國際政局接替變換的時刻，中國疫苗不排除是台灣與蓋亞那協議臨時生變的原因之一。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。