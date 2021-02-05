兼顧防疫及家人團圓 淡水區漁會直營餐廳賣外帶年菜
記者陳志仁/新北報導
2021-02-05 12:26:24
新冠肺炎的疫情持續嚴峻，為兼顧防疫及迎接即將到來的金牛年，淡水區漁會直營的魚藏餐廳，嚴選食材及當季現撈的生鮮漁產，以媲美五星級的好廚藝，精心秘製各式美味外帶年菜，讓大家在家吃好菜，在家放心團聚！
淡水區漁會總幹事吳永寬說，今年魚藏餐廳搭配牛年推出十四道美味的年菜佳餚，有最搶手具有豐富頂級食材的「牛來轉運佛跳牆」，還有採用台灣黑毛豬豬腳滷製的「富貴Q彈美財庫」，另有2款雞湯任君選擇：此外，漢方頂級藥材煲湯而成的「藥膳十全烏雞湯」，及煙燻金華排骨上湯熬製的「金華干貝鮮雞湯」。 吳永寬指出，每年年菜銷售冠軍「牛轉乾坤慶豐年」及搭檔菜色「吉祥鴻運燒牛腩」這次也不缺席，還有「野生急凍白鯧魚」、「野生烏魚子」(火烤/未火烤)、「御膳上湯黃金鮑」、「芙蓉花雕海明蝦」、「手作花枝丸」等絕頂海味、「晶雞啼鳴囍」紹興醉雞，及新推出由獨門醬汁醃製的「秘製醬烤豬肋排」。新北市政府漁業處表示，為避免群聚增加疫情風險，外帶年菜是一種兼顧防疫又能與家人團圓不錯的選擇，淡水區漁會堅持使用西北漁場的野生漁獲，每日嚴選新鮮農畜產品入菜，用心推廣好食材，佳餚美饌絕對讓大家「食」來運轉；歡迎來漁人碼頭魚藏餐廳外帶年菜，讓美味大飽口福、美景大飽眼福，金牛好運一整年，詳情可電漁會專線02-2805988洽詢。
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