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兼顧防疫及家人團圓　淡水區漁會直營餐廳賣外帶年菜

記者陳志仁/新北報導

2021-02-05 12:26:24

牛轉乾坤慶豐年」
▲每年年菜銷售冠軍「牛轉乾坤慶豐年」，這次也不缺席。（圖/淡水區漁會提供）
新冠肺炎的疫情持續嚴峻，為兼顧防疫及迎接即將到來的金牛年，淡水區漁會直營的魚藏餐廳，嚴選食材及當季現撈的生鮮漁產，以媲美五星級的好廚藝，精心秘製各式美味外帶年菜，讓大家在家吃好菜，在家放心團聚！
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淡水區漁會總幹事吳永寬說，今年魚藏餐廳搭配牛年推出十四道美味的年菜佳餚，有最搶手具有豐富頂級食材的「牛來轉運佛跳牆」，還有採用台灣黑毛豬豬腳滷製的「富貴Q彈美財庫」，另有2款雞湯任君選擇：此外，漢方頂級藥材煲湯而成的「藥膳十全烏雞湯」，及煙燻金華排骨上湯熬製的「金華干貝鮮雞湯」。
▲今年魚藏餐廳搭配牛年推出包含「御膳上湯黃金鮑」等十四道美味的年菜佳餚。（圖/淡水區漁會提供）
▲今年魚藏餐廳搭配牛年推出包含「御膳上湯黃金鮑」等十四道美味的年菜佳餚。（圖/淡水區漁會提供）
 
吳永寬指出，每年年菜銷售冠軍「牛轉乾坤慶豐年」及搭檔菜色「吉祥鴻運燒牛腩」這次也不缺席，還有「野生急凍白鯧魚」、「野生烏魚子」(火烤/未火烤)、「御膳上湯黃金鮑」、「芙蓉花雕海明蝦」、「手作花枝丸」等絕頂海味、「晶雞啼鳴囍」紹興醉雞，及新推出由獨門醬汁醃製的「秘製醬烤豬肋排」。
新北市政府漁業處表示，為避免群聚增加疫情風險，外帶年菜是一種兼顧防疫又能與家人團圓不錯的選擇，淡水區漁會堅持使用西北漁場的野生漁獲，每日嚴選新鮮農畜產品入菜，用心推廣好食材，佳餚美饌絕對讓大家「食」來運轉；歡迎來漁人碼頭魚藏餐廳外帶年菜，讓美味大飽口福、美景大飽眼福，金牛好運一整年，詳情可電漁會專線02-2805988洽詢。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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