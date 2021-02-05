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主席之爭　趙少康：我和江啟臣「一點問題都沒有」

記者陳弘志／台北報導

2021-02-05 12:36:16｜2021-02-05 12:46:10

趙少康5日強調他和江啟臣「一點問題都沒有」，請大家不要沉浸在政黨鬥爭的框架，大家可以慢慢看。（圖／記者陳弘志攝，2021.02.05）
▲趙少康5日強調他和江啟臣「一點問題都沒有」，請大家不要沉浸在政黨鬥爭的框架，大家可以慢慢看。（圖／記者陳弘志攝，2021.02.05）
媒體人趙少康有意參選黨主席，傳出與江啟臣有「黨主席之爭」，趙少康今（5）日強調他和江啟臣「一點問題都沒有」，請大家不要沉浸在政黨鬥爭的框架，大家可以慢慢看。
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▲趙少康至今只取得參選主席的「半張」門票，如果湊不齊完整的一張票，趙最後仍無緣參加今年的黨主席選舉。圖為國民黨主席江啟臣。（圖／記者陳弘志攝，2021.2.3）
▲趙少康至今只取得參選主席的「半張」門票，如果湊不齊完整的一張票，趙最後仍無緣參加今年的黨主席選舉。圖為國民黨主席江啟臣。(圖／記者陳弘志攝)
趙少康今天在中廣大樓大廳受訪，他強調，他跟江啟臣一點問題都沒有，他當不當主席，都沒有關係，請大家慢慢看，大家不要沉浸在政黨鬥爭裡面。他表示，可能大家沒有看過氣量大的人，他舉例自己過去創立新黨，募集黨員成功運作之後，自己就離開，交給大家去營運。
趙少康說，對於他選不選主席，大家不要去罵「假定的假定」，他還不一定要選，不用急著罵他，此事有如照妖鏡一般，妖魔鬼怪都會藉由事件陸續現身。
記者問「有人說，江啟臣被騙了」，趙少康回答，江啟臣很聰明，不會被騙，江到底被騙了什麼呢？
趙少康強調，有關「主席的問題」，他認為已經過了，他尊重中常會的決定，自己不會去對抗，也不想陷入泥淖裏面。部分有心人士想用「內鬥」來形容此事，影射他和韓國瑜結盟，但他和朱立倫、廖了以都很熟，如果他要結盟，全部都會結盟，不會只有單獨一方。
趙少康也談到國民黨內部有人洩密給自由時報寫負面報導的問題，他表示，在馬英九執政時期，當時馬想聘他出任行政院副院長，但是他沒有同意，結果此事竟然就由自由時報率先刊登。
他指出，國民黨很多內部機密資料，都是自由時報第一個報導，問題是自由時報對國民黨從未友善過，為何內部的機密資料卻交給自由時報？大家應該想一想，是不是出了什麼問題。
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