黎智英也該被諾貝爾提名 趙少康喊話北京：讓黎回家過年
新頭殼newtalk
2021-02-05 15:36:17
香港民主黨創黨人李柱銘日前獲諾貝爾和平獎提名。對此，中廣集團董事長趙少康今（5日）出面表示，壹傳媒創辦人黎智英也該被貝爾和平獎提名。趙少康更向中國北京政府喊話稱，在農曆過年前，應讓黎智英回家過年。
趙少康表示，他這兩天看到香港的李柱銘被提名諾貝爾和平獎，那黎智英呢？他認為李柱銘、黎智英都該被提名諾貝爾和平獎，因為兩人長年都為香港民主奮鬥，而自己從小經常前往香港，怎麼現在香港變得這麼肅殺，原本還期待終審法院會批准黎智英的保釋，沒想到一直延宕。因此他呼籲北京跟香港政府，讓黎智英回家過年，過年對中國人、香港人都非常重要，不應該再把黎智英關在冷冰冰的看守所。趙少康說，他曾問過黎智英，這麼有錢幹麼好好日子不過？黎智英說，母親臨終前跟黎說「你是因為香港才有今天成就，你要為香港民主奮鬥」，讓他聽了滿感動，且他在1997年香港回歸前就說「只要台灣在，香港應該就安全，因為北京至少要做給台灣人看，會怎麼對待香港」，雖然香港現在變成這樣，現在這句話其實還生效。趙少康主張，美國的拜登政府已上台，那北京政府對香港的態度也應該改變，過去川普打壓對抗北京時，北京可以用惡整香港來跟川普對抗，但拜登已經上任，北京就該改變態度，這是他對北京的忠告，要看清楚世界局勢。趙也稱，他之前也反對前陣子香港民眾上街跟警察對幹，這對香港不好、會把香港搞垮，但對於主張溫和建立民主制度，用選舉方式取得發言權的議會政治，北京不應該打壓。趙少康強調，黎智英是指標人物，他要勸告北京，台灣人真的都在看，如果香港這樣搞下去，不要說一國兩制、一國三制、一國五制、一國十制，台灣人都不會接受跟相信，他真的呼籲北京跟香港政府，讓黎智英回家過年，讓黎智英被未審先押是法治國家該有的做法嗎？這就是羞辱黎智英，從某著角度來看，也是羞辱言論自由、羞辱媒體。新聞來源為Newtalk 新頭殼