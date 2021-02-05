何時能再回日本玩？前台大醫曝「樂觀日期」：別忘1變數

全球這一年來飽受新冠疫情肆虐，許多台灣人都期待著能施打疫苗後赴日旅遊，不過日本目前疫情不樂觀，前台大感染科醫師林氏璧日前就曝光了最樂觀的時間點，同時也指出其實他和陳時中的看法相同，只是更擔心未來疫情可能會因為「病毒突變」這項變數而再生變。

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林氏璧在臉書粉專《日本自助旅遊中毒者》指出，他認為依照目前疫情控制程度來看，最樂觀就是2021年底年底能夠打開國門，屆時除了第一批少量疫苗優先施打醫護人員外，國內已經施打疫苗到群體免疫才能恢復正常生活，開放國門的策略應該由專家會議中長期做過沙盤推演而做出，例如邊境檢疫改為入境普篩、縮短隔離天數等。

至於讓林氏璧擔憂的變種病毒變數，他也解釋若能順利研發出有效預防重症的疫苗，儘管保護力不全數都效果好，也能夠大幅降低重症患者與住院數，醫療體系不會因此崩潰，新冠肺炎也能「流感化」，不須如臨大敵的對抗它。但疫苗若遇到新冠病毒的變種情形一切又將重來，「疫苗須要重新做、病毒如果繼續變，都可能讓疫情繼續延長下去」。

▲全球已經有多個國家開始施打新冠肺炎疫苗。（示意圖／美聯社／達志影像）

林氏璧呼籲，打完疫苗並不代表就能高枕無憂忽視戴口罩、勤洗手的防疫措施，如果多數人力行防疫新生活，戴口罩、勤洗手、維持社交距離就較容易達成群體免疫，反之若大家忽視防疫習慣的重要性，隨著R0值升高，群體免疫要達到的門檻也會升高。「所以即使有疫苗，一定的防疫習慣最好還是要保持住」。

此外他也提醒，想赴日旅遊前還是得注意日本屆時疫情控管情形「我當然希望台灣可以一直像平行世界一樣守下去，但也不一定會如此」。林氏璧直言，觀光立國的日本肯定會在某個時間點率先開放國門，「我想那時會先回去的可能是韓國，新加坡，香港，泰國朋友等。我們守得越好，開放會越晚，這是沒有辦法的事」。（編輯：楊智傑）