快訊／院內群聚感染又擴大！增1本土是護理師的家人

中央流行疫情指揮中心，今(5)天又捎來壞消息，公布國內新增1例本土COVID-19確定病例(案924)，為案839及案870之家人。

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指揮中心表示，案924為本國籍40多歲女性，因列為案839及案870接觸者，自1月12日起於住處居家隔離，2月1日曾出現喉嚨癢症狀，3日解除隔離未外出，4日進行隔離期滿採檢，於今日確診。由於個案之2名同住家人先前已匡列為案839及案870之接觸者，故不重複匡列，將延長2人之居家隔離期限至2月18日。

指揮中心統計，截至目前國內累計162,543例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含158,575例排除)，其中923例確診，分別為808例境外移入，76例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中9人死亡、841人解除隔離、73人住院隔離中。