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快訊／院內群聚感染又擴大！增1本土是護理師的家人

記者劉雅文/台北報導

2021-02-05 14:06:58｜2021-02-05 15:10:54

▲部立桃園醫院清空，陸軍33化學兵群20日再度前往桃園醫院進行消毒作業。（圖／軍聞社提供）
▲部立桃園醫院群聚感染事件持續延燒，指揮官陳時中今（5）天再度召開記者會說明。（圖／軍聞社提供）
中央流行疫情指揮中心，今(5)天又捎來壞消息，公布國內新增1例本土COVID-19確定病例(案924)，為案839及案870之家人。
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指揮中心表示，案924為本國籍40多歲女性，因列為案839及案870接觸者，自1月12日起於住處居家隔離，2月1日曾出現喉嚨癢症狀，3日解除隔離未外出，4日進行隔離期滿採檢，於今日確診。由於個案之2名同住家人先前已匡列為案839及案870之接觸者，故不重複匡列，將延長2人之居家隔離期限至2月18日。
指揮中心統計，截至目前國內累計162,543例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含158,575例排除)，其中923例確診，分別為808例境外移入，76例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中9人死亡、841人解除隔離、73人住院隔離中。
▲指揮中心今（5）日公布國內新增1例本土確診(案924)，為案839及案870的家人。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（5）日公布國內新增1例本土確診(案924)，為案839及案870的家人。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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