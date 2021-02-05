雞排妹5天咬3人性騷擾 網紅不解：寬心很難嗎？
娛樂中心／綜合報導
2021-02-05 12:59:24｜2021-02-05 12:59:50
雞排妹（鄭家純）近來接連指控遭遊戲公司大老闆、金曲歌王翁立友、主持大哥曾國城性騷擾，震驚演藝圈，各方名人陸續發聲談論此事，向來總替女性說話的網紅T妹，今（5日）發文質疑：「大喊被性騷擾，就一定是受害者嗎？」
聽聞曾國城被控訴襲胸，T妹感到不可思議，怒批雞排妹簡直是「碰瓷」，她直言不是女人不挺女人，而是雞排妹過去總是毀滅性的報復、得理不饒人，「請問這件事誰才是真的受害者？哭～ 大喊被性騷擾，就一定是受害者嗎？」T妹表示，她過去總是替女性發聲，也捍衛身體自主權，認為就算穿著暴露也理當不應被碰觸，而今雞排妹先是指控被翁立友摸臀，T妹說：「今天如果對方明顯碰觸就算了！自己都說認為對方是假動作，代表不明顯...為什麼不寬心一點，也不是掐或揉！說不定真的只是人多不經意碰了一下，寬心很難嗎？一定要毀滅式？你的名節重要，別人名節就不重要嗎？」「人家一生的名譽，瞬間因為碰觸而全毀，現在又多了曾國城襲胸她！兩個人都對你不軌！真的笑了～ 終於知道誰是碰瓷了！」T妹文末大酸雞排妹：「真當大家都是癡漢阿宅，把你捧上天呀！」（編輯：楊穎軒）
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