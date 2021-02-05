新北教育局首開辦「網紅培訓營」！培養高校生超強3專業

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▲張明文局長寫下對同學的祝福:「喜歡自己，專注興趣」。（圖／財團法人江華教育基金會提供）

並點出在新課綱的基礎下培養學生三個關鍵能力，分別為「科技」、「雙語」和「美感」，更直言「同學們是科技數位原住民，因此一定要善用科技；而語言只要常常使

▲張明文局長親自頒發研習證書。（圖／財團法人江華教育基金會提供）