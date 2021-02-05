新北教育局首開辦「網紅培訓營」！培養高校生超強3專業
生活中心/綜合報導
2021-02-05 14:10:46
新北市府教育局今(110)年新開設「個人品牌力-網紅培訓營」，來自新北數十所高中的同學齊聚參加活動，而「網紅培訓營」也於1月29日下午舉辦結業式，薈萃知識與創意能量在社群平台上演一場人氣競賽。甚至更有新北市府教育局局長張明文、科長翁健銘，以及中和高中校長柯雅菱、江華教育基金會執行長黃至堯等嘉賓蒞臨現場指導，將活動推向最高潮，超優質的課程讓學生培養出超強的3個專業。
上月的27日至29日，來自新北數十所高中的同學於中和高中參加新北教育局舉辦的「個人品牌力-網紅培訓營」，活動內容豐富，從編劇、構圖、拍攝一直到剪接後製都由同學們一手包辦，更讓同學學習及開發「社群影音創意」和「團隊溝通能力」。柯雅菱校長也提到，在這三天的營隊帶給同學成長以及學習的機會，期勉同學未來透過網路行銷讓大眾認識新北。而勵活課程設計中心兩位人氣講師-黃宏嶈、顏毓賢老師，通過體驗式的教學手法，手把手帶領同學們從做中學，打造團隊腦並揭密社群媒體經營的活用術，並注重強化專業知識與團隊合作，藉以發展多元化素養能力。最後在結業式當天進行網路平台人氣競賽，競爭非常激烈，有中和高中、新北高工、石碇高中及多所新北高中職學生參與，成績並由翁健銘科長揭曉並頒獎勉勵優勝隊伍。優勝團隊表示所有的愛情都是值得被尊敬的，希望透過影像散播理念。對此，張明文局長也鼓勵同學們「喜歡自己，專注興趣」，並把自己的態度以及專業準備好，而掌握社群經營是不可或缺的利器，並點出在新課綱的基礎下培養學生三個關鍵能力，分別為「科技」、「雙語」和「美感」，更直言「同學們是科技數位原住民，因此一定要善用科技；而語言只要常常使用他，就有機會把語言學好；最後更要從小培養『美和設計』的感覺」，最後張局長也說，「最終目標是成為終身學習者，才可以面對持續變動的未來世界」。而同學們在活動結束紛紛表示，這次的「網紅培訓營」收穫很豐富，除了學習自媒體的相關技巧之外，這也是他們第一次參與實際的影片拍攝與影片的剪接工作，尤其能夠與來自新北市其他學校的同學交流，結交了許多好朋友，這三天的冬令營令他們非常難忘，同時更期待下次再聚！新北教育局也期待未來高校生能持續經營個人品牌，在未來求學、就業的道路上可以更明確自己的定位。