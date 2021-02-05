首波為什麼選擇AZ疫苗？陳時中曝光與COVAX交涉過程
記者劉雅文/台北報導
2021-02-05 16:25:00｜2021-02-05 17:18:52
新冠肺炎疫情持續在全球延燒，中央流行疫情指揮中心昨(4)日晚間表示，COVAX在2月3日公布第一批COVID-19疫苗配送名單中也有台灣，總計130萬3200劑AZ疫苗，部分會配發給台灣，且最快2月到貨。
陳時中提到，這次的疫苗施打裡面，因為剛開始量不大，會以保護大家的人做優先，大概是醫護人員優先施打，且會從直接接觸確診病人的團隊開始施打，陳提到，一般的人裡面，像是相關檢疫人員、運送可能確診病人的人員等等，會一項一項區隔開來，至於區域上面，相對桃園比較緊張一點，但也不會（疫苗）全部都放在桃園，可能比例會稍微高一點。至於為何選擇AZ疫苗，陳時中表示，Covax第一步詢問大家有哪些國家要來參加，台灣表示我們要參加，第二個參加國裡面，身份別屬於相對富裕的國家，不會列在免費區塊，這樣大概有90幾個被列進來。且台灣希望可以選擇疫苗，因此投入比較高的相關金額，且Covax有詢問，有RNA的疫苗，但是會有一些保存及運送問題，但是台灣因為有能力來做相關的運送，所以表示希望可以取得這批疫苗。陳時中提到，Covax表示已經將台灣放入名單內，有詢問大家要怎麼選擇，AZ與BNT我們都要，只是現在第一批他們釋出的是AZ疫苗，陳強調，現在不是競爭的問題，是分配的問題。
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