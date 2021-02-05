若獲配新冠疫苗 新北：4.2萬醫護優先接種
記者陳志仁/新北報導
2021-02-05 13:32:34
新北市長侯友宜今(5)日主持因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情第111次應變會議強調春節期間務必做好防疫，提醒民眾避免前往人潮聚集場所；此外，衛生局長陳潤秋報告，台灣獲配新冠疫苗後，新北接種對象將以4.2萬的醫護優先。
陳潤秋指出，台灣獲配新冠疫苗後，將依1月26日專家會議的建議，各款疫苗接種作業均採預約方式，開設新冠病毒疫苗的特別門診與看診民眾分流；此外，Pfizer、Morderna疫苗以具急救能力醫院負責接種，AstraZeneca疫苗以醫院施打為優先，量足時在衛生所及診所施打，接種對象以4.2萬的醫護優先，後續依中央指揮中心到貨的疫苗及數量做滾動式修正。侯友宜指示衛生局盤點轄內醫院，除設置防疫特別門診外，加強急診就診分流，以及運用戶外採檢站，若有疑似個案，指引到分流看診區域，降低傳播風險，保障民眾健康；同時感謝多數宮廟配合市府防疫，取消、延後或縮小活動規模，尤其多數民眾參拜後會到宮廟附近熱門景點散心，已責成民政局做好人潮管控，切勿因一時鬆懈造成防疫破口。侯友宜強調，農曆春節期間更要把防疫做到位，各風景區將開啟人潮儀表板，公布人流情況，提醒民眾切勿在人潮高峰時刻前往風景熱點，同時責成各區公所加強宣傳風景區防疫措施，避免春節後再現疫情高峰；另外，工務局配合中央秋冬防疫專案，截至1月31日在轄內28個社區宣導公寓大廈防疫作為，共同做好防疫，避免社區感染風險。
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