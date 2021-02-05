背對背傳病毒？張上淳公布案889、908病毒定序結果
記者劉雅文/台北報導
2021-02-05 14:43:37｜2021-02-05 15:17:21
中央流行疫情指揮中心，今(5)日公布國內新增1例本土COVID-19確定病例(案924)，為案839及案870之家人。先前部桃的院內感染擴大到某平鎮醫院，指揮中心今天也公布案889、908，兩人病毒基因序列的初步結果。
案908是一名50多歲男性，在1月23日陪同母親就醫，因爲是案889的就醫相關接觸者而被隔離，經安排採檢後確診。還原當時兩人在候診室時，曾有過近距離接觸，監視器畫面看到，兩人有過背對背的坐著。指揮中心專家小組召集人張上淳今天表示，針對兩人病毒基因定序，發現案889、908都是帶有D614G變異株帶有L452R變異，和其他部桃的院內群聚感染確診者一樣。張上淳解釋，他的基蛋白周邊序列看起來都是一樣，雖然整體完整的病毒基因序列還在進行當中，但從基蛋白大部分片段看來，大概是同一個病毒株。
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