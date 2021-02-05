名家論壇》黃創夏／「韓」風凍骨、迴光返「趙」？
文/黃創夏
2021-02-05 13:46:32
真的是一場悲劇啊，迎向21世紀的各種挑戰，堂堂的百年大黨卻老是回頭去找回20世紀的舊人物，回到他們心目中那一個沒有雜音的「黃金年代」！
台灣是個民主憲政的國家，任何人都有參選的自由，但是任何人也可以針對有心參選和參與公共事務的人物加以評判與討論。特別是趙少康的重返政壇，對台灣已經走了三十多年的艱辛民主歷程而言，特別意義深遠！一個1949年才因戰敗而播遷來到台灣的政府、一個因為母國無能戰敗而以「花不香、鳥不與、瘴癘之地」為由被遺棄的土地、一群在日本統治數十年的無法自主的人民‧‧‧複雜的歷史情境，台灣當然有糾結的族群差異，也有著千絲萬縷的恩怨情仇！但在趙少康參選1994年台北市長之前，「省籍」和「統獨」並不是政治攻防的主題，在那之前，社會上在討論的是「講媽媽的話」（母語）、「我們的歌」（校園民歌），還有「台灣結」和「中國結」的情結！請回去翻翻當時的媒體和各類作品，那時，這些都是一種反省運動，也是一種想要相互了解和彼此包容的情懷，那時，甚至有這麼一種說法：「中華文化是台灣文化的一部分，而且是佔了很大的部分」！如果不是政治干擾，台灣很可能在創造經濟奇蹟和第三波民主之後，再度創造出「文化融合」之命運共同體的世界佳話，以更包容、更有同理心的文化內涵共同努力、共同發展！趙少康改變了一切原本可以對話的情懷，他在一個只是地方選舉的場合「台北市長選舉」，無限上綱炒作到國家定位，又是「李登輝的台獨時間表」、「保衛中華民國」‧‧‧聲嘶力竭，把「省籍」和「統獨」正式搬上政治選舉的舞台，也讓才剛剛走出威權邁向民主的台灣，在民主深化尚未徹底之時，趙少康開了第一槍，後來李登輝「台灣人的悲哀」在1996年再度跟進，全台灣從此陷入「統獨」和「省籍」，無窮無盡的內耗與對立當中！這樣的人物，如果真的變成國民黨的下一個「救世主」，令人驚恐，因為他可能會創造出比韓國瑜的「韓流」，更狂暴但語言卻相對精緻的新民粹狂潮！這樣的擔憂有其根據，就是有著濃厚列寧式威權政黨基因的國民黨，那種黨員不知自我奮起，而總是在等待「救世主」的奴性文化，令人擔心！現在就有一大堆人因為趙少康宣稱要回歸國民黨而雀躍不已，「救世主降臨」的妄想症再度發作了，擺脫不了「救世主情結」的老毛病，真是可悲！國民黨的「救世主情結」其來有自，國民黨創黨百餘年，雖然每一次國民黨掌權之後都會腐敗然後有幾次的奮起，可惜的並不是奮起改革，而是如同特定信仰團體般，全心全力去尋找新一代救世主，然後簇擁在新救世主身邊。國民黨還是「大宅門」性格，所有的「救世主」必是「天無二日」，任何被「神格化」的領袖都被寵愛和縱容，都傲慢與自大，2018年，非典型的韓國瑜突然竄升創造了「韓流」，這次神話更有粗暴個性，韓流大殺四方，國民黨的士紳結構被自己摧毀、國民黨的專業素養被摧毀、國民黨對美國的長期經營被鄙視、國民黨的穩健和敦厚蕩然無存。那時國民黨一夕間淪為「國瑜黨」，民粹情緒高漲，盲目的救世主崇拜情結下，以及極端排他性之下，韓國瑜擔任「救世主」的那段時期，也因此讓國民黨更投機、更懶惰，以為班師回朝指日可待！因為缺乏反省，自然不會進行改革，只會有著「藍天仍在」的幻覺！因此，國民黨的「列寧式革命政黨」本質的弊端從沒解決，黨內的民主化遙不可及，只有可以重享富貴的幻覺，終究仍是一次又一次的幻滅！」這些年，國民黨的「救世主」不靠譜，馬英九經過八年自毀，韓國瑜更加快速地自毀，原因就是國民黨雖然渴望救世主，充滿了「太陽」情結，卻忘記太陽雖然光芒耀眼，更可能吞噬萬物，毀滅國民黨的一切！事實上，垂死前的太陽都會更狂暴，貪婪地吞噬與毀滅一切，最後變成是連光明都要吞噬的「黑洞」！殷鑑不遠，如今在「韓趙聯手」之下，下一個「救世主」又讓國民黨極端基本教義派像是吃了迷藥一般，且看這顆「新太陽」何時變成「黑洞」吧！●作者：黃創夏／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：[email protected]