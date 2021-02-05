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「52台還給中天」挨轟　趙少康：這些人根本選擇性正義

新頭殼

2021-02-05 13:49:19

媒體人趙少康4日回應民進黨祕書長林錫耀在中常會上提醒黨內要關注趙涉及的「國民黨三中案」，他質疑民進黨是不是想透過政治力暗示「司法追殺」；趙也指出，如果他當選 2024年總統，「會把52台還給中天」。（圖／記者葉政勳攝，2021.2.4）
▲中廣董事長趙少康昨指控蔡政府將黑手伸入司法及獨立運作的中央傳播通訊委員會（NCC），更揚言，若未來選上總統，將改把52台還給中天新聞台。因此輿論抨擊，前立委黃國昌也質疑，趙少康大剌剌宣告當選後要違法濫權，這是總統的職權嗎？對此，趙少康今（5）日反擊稱，這些人根本是選擇性的正義。（圖／記者葉政勳攝，2021.2.4）
中廣董事長趙少康昨指控蔡政府將黑手伸入司法及獨立運作的中央傳播通訊委員會（NCC），更揚言，若未來選上總統，將改把52台還給中天新聞台。因此輿論抨擊，前立委黃國昌也質疑，趙少康大剌剌宣告當選後要違法濫權，這是總統的職權嗎？對此，趙少康今（5）日反擊稱，這些人根本是選擇性的正義。
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面對「會把52台還給中天」 的發言惹議。趙少康上午受訪時反問，大家覺得52台中天被幹掉合理不合理？他只是矯正這個不合理，難道不能矯正嗎？為什麼不先去罵民進黨政府要先罵他，事情從誰開始的？
趙少康表示，當時總統府的密件流出，NCC發生的事情都跟原本推測的一樣，說會把中天幹掉就把中天幹掉，說要讓華視到52台就讓華視去52台，整個按照劇本在演，蔡政府卻沒在怕沒在理，這合理嗎？因此他講如果他當選總統，把52台還給中天，不是應該的嗎？
趙少康還說，他說的話還只是假定，他都還沒當選總統，甚至還不見得一定要選，說的話只是假定的假定，但幹掉中天已經是存在的事實，不去罵已經存在的事實，來罵假定的假定，這是哪門子邏輯，「這些人根本是選擇性的正義、選擇性的雙標」。
另就外交部昨宣布將在南美洲蓋亞那設立台灣辦公室，卻因中國介入一夕生變，蓋亞那今已宣布終止設立台灣辦公室一事。趙少康表示，外交是不分黨派的，這件事對台灣是難堪，對美國也很難堪。不過外交人員的努力還是要肯定，還是努力做這件事情，外國政權很難掌控，所以要很確定、很謹慎，一天就翻盤是很難堪的事情，但也不必苛責。
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