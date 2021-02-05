認了也被曾國城「撞胸2秒」 吳怡霈公開自身感受
娛樂中心／綜合報導
2021-02-05 13:52:57｜2021-02-05 13:59:05
雞排妹（鄭家純）昨（4日）公布曾國城就是錄影對她壓胸的大哥主持人，對此，曾國城以「我的肚子比她胸部大」道歉，無奈表示，雞排妹若不習慣他表達友誼的方式，可以明說。當天也一同錄節目《全民星攻略》的吳怡霈，稍早在臉書還原現場狀況。
由於曾國城在錄影前後，都習慣以握手、拍肩加擁抱的方式感謝來賓，吳怡霈回想去年12月錄影情形，並以客觀立場說明，她說當時進棚準備開錄，城哥禮貌性地跟他們握手、擁抱、哈啦幾句，「上半身的接觸有沒有觸碰到胸 ？我個人感受不太大，可能那短短2秒，端就我的解讀，發乎情止乎禮，點到為止。」針對曾國城猜測，自己的肚子可能真的擠到雞排妹胸部，吳怡霈說：「他肚子有撞到我們是真的！」但對她而言，這樣是不是性騷擾，吳怡霈表示：「同一種動作，每個人感受解讀都不同，端看你用什麼角度看世界。」好友亮哲在貼文下留言：「我是覺得城哥的肚子給我不少溫暖。」吳怡霈則回：「笑死！」（編輯：楊穎軒）
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