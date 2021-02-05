場面失控！雞排妹踩場翁立友記者會 網友反應曝光
娛樂中心／綜合報導
2021-02-05 14:14:32｜2021-02-05 14:53:05
雞排妹（鄭家純）近來接連指控遭遊戲公司老闆、金曲歌王翁立友、綜藝大哥曾國城性騷擾，今（5日）翁立友在事發後首度召開記者會說明，雞排妹昨放話要到現場踢館，稍早，她本人真的現身，造成場面陷入混亂，媒體記者因相互推擠爆發口角衝突。
對於雞排妹說到做到，網友反應不一，有人力挺：「加油雞排」、「自己都不敢正面對質了，還敢要求別人被摸直接講」、「雞杯妹真厲害」，不過也有不少人酸她，「前面發文說心累到此為止 後面又莫名其妙扯曾國城，來現場鬧？」「要搏版面只剩這招了！」翁立友昨透過所屬的豪記唱片，宣布將於5日下午2點召開記者會，說明這起性騷擾事件，雞排妹看到後，隨即轉發翁立友召開記者會的相關資訊，並標記豪記唱片，並表示：「請問可以邀請我去明天的記者會嗎？」更在留言處撂話：「明天見。」（編輯：楊穎軒）※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
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