雞排妹闖記者會！正面對決翁立友狠嗆「為什麼」

雞排妹近來指控遭翁立友性騷擾，雙方各執一詞，翁立友於今（5）日召開記者會說明事件，雞排妹準時踩場，引起現場混亂。雙方僵持約45分鐘後，豪記唱片以調虎離山的方式，讓雞排妹先行離去，後才讓翁立友現身說明，沒想到雞排妹得知聲明會開始後，再度返回現場，拿手機觀看記者會直播。

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雞排妹約在下午2點現身，一現身便引起全場混亂，冷戰約45分鐘後，豪記唱片先是表示聲明會改以社群媒體直播的方式進行，才讓雞排妹終於起身離開，離去前她被問到是不是來鬧場？她淡定的說：「我沒有要鬧場，我就一直坐在這裡。」翁立友直到下午2點55分才現身，並發表千字聲明。

▲雞排妹（中）現身翁立友聲明會。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.02.05）

翁立友發表聲明，提到事件發生後心情低落，並透露甚至萌發想自殺的想法，更強調自己是這起事件的受害人。而雞排妹被豪記唱片使出的調虎離山離開現場後，在外頭被媒體包圍時提到：「他（翁立友）說他們有影片為何不敢拿，他們有播嗎？」之後重返會場，則是站在聲明會場外拿起手機看記者會直播，邊看邊抱怨：「他（翁立友）到底為什麼不敢跟我見到面？為何不敢跟我對話，我人就在這！」