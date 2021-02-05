NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

雞排妹闖記者會！正面對決翁立友狠嗆「為什麼」

記者吳雨婕/台北報導

2021-02-05 17:19:19

雞排妹現身採場翁立友的聲明會。（圖／記者葉政勳攝, 2021.02.05）
▲雞排妹（右圖）現身踩場翁立友的聲明會。（圖／記者葉政勳攝, 2021.02.05）
雞排妹近來指控遭翁立友性騷擾，雙方各執一詞，翁立友於今（5）日召開記者會說明事件，雞排妹準時踩場，引起現場混亂。雙方僵持約45分鐘後，豪記唱片以調虎離山的方式，讓雞排妹先行離去，後才讓翁立友現身說明，沒想到雞排妹得知聲明會開始後，再度返回現場，拿手機觀看記者會直播。
我是廣告 請繼續往下閱讀
雞排妹約在下午2點現身，一現身便引起全場混亂，冷戰約45分鐘後，豪記唱片先是表示聲明會改以社群媒體直播的方式進行，才讓雞排妹終於起身離開，離去前她被問到是不是來鬧場？她淡定的說：「我沒有要鬧場，我就一直坐在這裡。」翁立友直到下午2點55分才現身，並發表千字聲明。
▲雞排妹現身翁立友聲明會。（圖／記者葉政勳攝
▲雞排妹（中）現身翁立友聲明會。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.02.05）
翁立友發表聲明，提到事件發生後心情低落，並透露甚至萌發想自殺的想法，更強調自己是這起事件的受害人。而雞排妹被豪記唱片使出的調虎離山離開現場後，在外頭被媒體包圍時提到：「他（翁立友）說他們有影片為何不敢拿，他們有播嗎？」之後重返會場，則是站在聲明會場外拿起手機看記者會直播，邊看邊抱怨：「他（翁立友）到底為什麼不敢跟我見到面？為何不敢跟我對話，我人就在這！」
▲翁立友陷入性騷擾疑雲，記者會中多次哽咽，並說自己才是事件的受害者。（圖／記者葉政勳攝
▲翁立友陷入性騷擾疑雲，在記者會上表示自己才是事件中的受害者。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.02.05）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
關鍵字

NOW民調中心

您覺得8月國民黨黨主席改選會有誰出來競選？

您覺得8月國民黨黨主席改選會有誰出來競選？

繼續作答
演藝圈中的食物系藝人中，您覺得誰最紅？

演藝圈中的食物系藝人中，您覺得誰最紅？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

「罷瑤」總部正式成立！如果您有投票權，您會罷免吳思瑤嗎？

會罷免
不會罷免
82.13%17.87%
2021-02-01-2021-02-08

您覺得趙少康回歸國民黨會對綠營造成衝擊嗎？

不會
45.76%54.24%
2021-02-01-2021-02-08

PK范綱皓稱王育敏為50歲阿姨，您覺得台灣人會對年齡有歧視嗎？

不會
45.93%54.07%
2021-02-02-2021-02-08

雞排妹指控翁立友「襲臀、要電話」！假如今天是您遇到職場性騷擾會勇敢發聲嗎？

不會
79.59%20.41%
2021-02-03-2021-02-06
即時
推薦閱讀