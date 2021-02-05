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HBL／陽明菜鳥「喬皮二人組」合砍40分　賞永仁8強首敗

記者黃建霖/新北報導

2021-02-05 14:42:12

江子柔和張聿嵐
▲陽明兩位後場新星江子柔和張聿嵐。（圖／黃建霖攝）
在經過一天的休息之後，HBL八強戰今天繼續如火如荼的進行，女子組首場比賽就演出爆冷，陽明高中以73:61賞給永仁首敗，賽後總教練李台英談及兩位高一後衛江子柔和張聿嵐時，將他們兩人的關係譽為是公牛王朝的「Jordan和Pippen」。
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陽明一直以來盛產得分爆發力強的後衛，今年球隊「小跑車」的位置從尹湘雲傳到高一新生江子柔手上，他今天砍下了25分，可說是球隊此役獲勝的最大功臣。
而在國中時就被喻為是「錢薇娟接班人」的張聿嵐，升上高中後其對於比賽的影響力絲毫不減，今天不但被派去防守對方長人王禹雯，今天也繳出15分、7籃板、5助攻、3抄截的全面數據。
陽明今天上半場就領先了12分，不過第三節張聿嵐領到個人第4犯，不得不退場，一時之間永仁士氣大振；不過陽明臨危不亂，江子柔先是飆進大號三分球，之後陳佳妤在左右底角各進一顆三分，為球隊鎖定勝局，也賞給永仁八強首敗。
▲陽明高中張聿嵐。（圖／名衍行銷提供）
▲陽明高中江子柔。（圖／名衍行銷提供）
 
江子柔和張聿嵐兩人是同年級的好友，不過彼此也是新人后的競爭者，當被問到這個獎項該給誰時，江子柔笑說「當然該給聿嵐，他在籃板和助攻上的貢獻，非我能相比」。而後者則是表示，她自己認為個人獎項非選手能決定的，因此她更希望能帶隊穩穩打進四強。
李台英將陽明這對後場好搭檔評為球隊的「Jordan和Pippen」，而到底誰是Jordan？誰是Pippen，張聿嵐高情商的說，「當然是子柔是Jordan啦，因為我比較高，而她靈活度和個人能力更好！」
而或許是對「00後」來說公牛王朝的時代已太久遠，江子柔竟不知Pippen是誰，但夥伴這樣誇獎自己，她也靦腆的笑說回去一定好好的研究一下這位昔日NBA的名將。
▲陽明高中張聿嵐。（圖／名衍行銷提供）
▲陽明高中張聿嵐。（圖／名衍行銷提供）
 
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