社工薪資要回捐協會 中市社會局嚴查停止補助五年
記者柳榮俊/台中報導
2021-02-05 14:39:25
台中市議會民進黨團今(5)日針對近期台中保護性機構遭舉報社工薪資不完全給付一案，協同民間團體召開記者會，民進黨團表示，此案至今，有賴各方民團提供被害人相關協助。同時，民意代表也應負起監督政府的責任，進一步提出改善制度面的五大訴求，並邀請立委及中央部會一同與會，共同反省及建構更加完善的制度。由於該案受害人遍佈台中、南投，民進黨團、立委及民團呼籲地方中央皆應提出對策，避免更多社工及服務對象權益受損。
中市府社會局強調，嚴禁社工薪資回捐陋習，為保障社工權益，社會局嚴查到底，已要求違規協會將薪資全數退還當事人，並採最重處分，停止協會補助資格五年。民進黨團表示，此案回捐手法與以往預先扣留薪資不同，而是以全額薪資給付，再要求社工將回捐款項匯入機構主管私人帳戶，以符合市府核銷文件要求，此手法更顯現若非當事人現身舉報，市府現行補助要點實難以規範回捐情事。此外針對該機構今年度接受中央及地方政府補助，若在無任何轉銜計畫下貿然停止補助，讓機構同為受害人的現職社工恐面臨年前失業、心靈受創，同時造成個案服務品質不穩定的風險，市議員張家銨對此表示，勞工局及社會局應介入協助機構員工及個案，保障勞工的基本權益及創傷補救。立委莊競程表示，社工人員的勞動條件，一直是他進入立院後非常關注的重點。長期以來，包括人力不足、負荷案量超載、聘僱任期不穩定等問題，都是亟待改善的地方。這幾年，政府全力推動「建構社會安全網」，他認為，必須率先正視社工夥伴的勞動條件，因為社工夥伴就是其中最辛苦也最關鍵的角色。 莊競程指出，有關「社工薪資回捐」的陋習已經存在多年，雖然因為一些案例被揭發、機制慢慢建立，使得這幾年情況稍微有一點改善，但是在這個案例當中，他發現「回捐手法」與過去的預扣薪資不同，變得更加難以規範，若不是當事人鼓起勇氣舉辦，外人恐怕難以得知。連同本案受害人遍佈台中、南投，顯見這是一個全台都還存在的普遍現象。立委陳柏惟表示，社會工作事業，是重要的助人者工作，但卻要社工以「共體時艱」、「做善事」來要求社工來自我剝削，不僅對專業的不尊重，在現況人力已經不足的情況下，更難以留住專業人才，造成惡性循環，對於政府重大政策「社會安全網」恐怕是一大威脅。 陳柏惟強調，雖然2017年衛福部社工司因應多起回捐事件，提高專業服務費補助且設有申訴平台，但回捐案例層出不窮，顯見預防的效果仍然有限，未來將在立法院請衛福部及勞動部研議預防的策略。民進黨團總召謝明源議員表示，社工師在社會安全網中扮演相當重要的角色，從社工師的工作內容、所得薪資來看，社工的工作是一份非常辛苦的工作，政府在落實社會安全網、鼓勵更多人投入社工領域的同時，必須保障第一線社工師的勞動條件，讓社工師在從事社會服務時無後顧之憂，中央及地方相關局處應儘速提出對策，保障社工的勞動條件及薪資，同時執行面也要落實。市議員邱素貞指出，「社工薪資回捐」事件，普遍存在，是近來社工界受廣泛討論的議題，社福團體一邊拿政府補助，另一邊卻惡意剝削勞工，雖被認為有違政府委辦契約的規定，這是「不樂之捐」，卻因「認定」不容易，而無法徹底改善。希望主管機關正視，按政府規定和勞基法規範，保障勞工權益。議員陳淑華表示，社工人員薪資本來就不高，被要求薪資回捐薪資已經非常多年的事情；陳淑華曾在議會向社會局質詢社工人員被機構要求薪資回捐，顯見社會局忽視這個情形，社會局必須一改過去的態度，正式面對、解決，營造正向的社會工作環境。民進黨團提出，「市府應 建立吹哨者保護機制，保障其隱私等權益」、「市府需協助追討回捐款項，且不 得限制追溯年限」、「若因終止補助影響社工就業權益，勞工局需介入協助轉銜」、「回捐機構終止合作，且五年內不得接受補助」、「若因終止補助影響個案權益，社會局應介入協助轉介」等五大訴求。社會局說，一月中接獲投訴後，立即約詢相關人員釐清，初步調查，兩個協會以「薪資贊助」為由，違法要求社工回捐薪資，已違反「台中市政府運用公益彩券盈餘補助民間團體推展社會福利服務審核作業要點」第10點第1項第六款「受補助單位執行補助計畫及經費，有自籌款或申請補助資料編列不實或造假情事、未依用途或虛報、浮報等情況，得依情節輕重停止補助一至五年」。社會局表示，處遇協會和保護協會以薪資匯回不實手法，長期規避社會局行政查核與會計核銷作業，情節嚴重，已要求該單位全面清查自104年起的政府補助與委託案，歸還薪資並通知當事人。