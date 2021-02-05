彭博：現行疫苗接種速度分析 恢復正常生活恐還需7.4年
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-02-05 14:55:50｜2021-02-05 14:57:35
新冠肺炎嚴重打擊全球經濟民生，各國幾乎都陷入停滯，正常生活成了奢求。有外媒分析，關於疫情何時才會結束，讓全球重回正軌，若以疫苗接種速度來看，不排除得花上7.4年左右才有可能。
外媒《彭博社》本身建立了相當完善的疫苗接種資料庫，數據顯示，目前全世界疫苗接種劑數已超過1.19億劑，但若要恢復正常生活，疫苗接種至少需涵蓋全球70%至85%人口，而且要注射完整2劑才有用。《彭博社》報導續指，若以當前全世界疫苗接種的速度來計算，大約需要7.4年才能辦到，疫苗種類不多、生產有限、全球瘋搶等都是原因之一。《彭博社》也分析，隨著越來越多的疫苗開發完成，或是取得授權生產，疫苗應該也能加大接種覆蓋率，但仍可能受到多種因素影響，導致計算結果處於不穩定狀態，包含近日美國東北部的暴風雪，就導致當地施打進度延遲。
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