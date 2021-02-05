特企／新光銀行以牛年發財水及小提燈帶來祝福與好運

全球2020年在新冠肺炎陰影下，不論是經濟或是生活都受到影響，新的一年期待能『牛轉新機』。新光銀行為深耕客戶，於農曆年前特別準備限量的「發財水」，存放於分行的金庫裡，經過農曆春假期間金庫加持飽吸財氣後，在農曆過年後的第一個營業日贈送給臨櫃辦理業務的客戶，凡2/17(三)親臨各分行辦理臨櫃業務者，即可免費索取限量「發財水1瓶」，數量有限贈完即止。

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「牛」在早期農業社會中地位相當重要，象徵著「生產」與「富饒」，在西方文化中更是「金錢」與「財富」象徵，牛也代表著資產增值及多頭牛市等好兆頭。新光銀行2021年「發財水」的包裝，特別設計象徵財富的金元寶，加上『牛轉新機』字樣，希望能給予每位拿到發財水的民眾最大的祝福，不僅喝水有益健康，也希望帶來財運，在新的一年有個好運的開始。

此外，新光銀行牛年的小提燈以「元寶招財牛」作為造型主題，因這隻牛年造型燈籠是在中秋節前一天出生，因此特別取名為「吳明月」，小名「圓圓」，設計極具創意與巧思，因應疫情關係，還戴上口罩應景，希望提醒民眾配合流行中央疫情指揮中心規定，共同防疫。新光牛年幸運提燈也結合了祈福許願、招財進寶及紓壓著色功能，在趣味實用之餘，也要祝福民眾「牛轉錢坤、牛勢大發」，因面臨全球暖化與氣候變遷，提燈製程及材料選用更大量使用環保素材，以降低對環境的影響。

即日起至2021年2月19日止，使用新光銀行App或網路銀行跨行轉帳，累計四筆即可兌換乙個牛年幸運提燈。新光銀行信用卡卡友，當月刷卡累計一般消費達1萬元，可兌換五個。此外，自2020年9月1日起新申辦的新光銀行新光三越聯名卡，於活動期間刷卡單筆一般消費滿2,000元也可兌換乙個。