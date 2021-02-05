特企／政策打炒房　有利自住與換屋民眾精挑細選

房市回溫，政府為防止房價遭投機者炒作，在年前表態「打炒房」的決心。央行向銀行業者勸說，須留意非自住戶的房屋與土建融放貸；財政部也有意研擬囤房稅；內政部更早一步稽查刻意炒作的銷售行為。政策風向一出，投機風潮稍歇，反而有利自住與換屋民眾精挑細選。

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市場人士表示，房市交易可望回歸到建案本質與民眾自身需求兩大關鍵要素。在住房需求最殷切的大台北都會區，被譽為新北板橋最後一塊大面積可開發重劃區的江翠北側重劃區推案熱絡，繼續引領房市話題。

板橋江北重劃ＤＥ區 交通便捷規劃最完善

江翠北側進台北市僅一橋之隔，可快速連結博愛特區以及未來的台北站前雙子星特區，聯外幹道有「新北環河快速道路」、「台64快速道路」、「台65快速道路」等，交通四通八達。公共運輸系統有捷運藍線「江子翠站」與環狀線「新埔民生站」雙線可供選擇。

江翠北側重劃區總面積約為117公頃，劃設為Ａ～Ｇ共7個單元，其中又以Ｄ、Ｅ兩區約為26公頃，面積最大，近60%為建築用地。此兩區是江北重劃區中機能成熟，也是規劃最完整，未來發展性最大的區段；另此區最吸睛區段，正圍繞著近6000坪的溪頭公園，雙北市換屋客以及需求新屋自住的民眾，多青睞享有廣闊綠意的地段。

江翠北側重劃區享完善街廓開發、高綠覆率，亦鄰近新北市政府、大遠百，以及三鐵共構的板橋車站特區商圈。眾多知名建商在此早有布局，如榮獲15年誠信建商的久泰建設，將在新年度有建案釋出，潛在購屋族群醞釀一波看屋潮。

面公園、近捷運 江翠北側最搶手的區段

起家於板橋的在地建商、創立30年的久泰建設，將推出的「久泰翠品」案，就正對溪頭公園，產品相當稀有。有別於區內不少小坪數產品，「久泰翠品」貼合自住需求，規劃為36、46坪的實住型產品，總戶數約僅百來戶，可確保成屋後社區住戶單純且均質。

久泰建設近幾年在雙北市精華區推出「久泰皇品」、「久泰逸品」、「久泰敦品」等叫好叫座的作品；多年來，住戶的好口碑打造出久泰建設的績優品牌。久泰建設為求盡善盡美，推案皆自地自建自售，以求貫徹高規格的建築品質。且久泰重金延攬國際級香港P&T做外觀設計，近年來建案皆以全棟崗石打造永恆建築，售後服務則承諾客戶永久服務。久泰建設以精緻優質推案為原則，每年僅限量推出1~2案，今年在江翠北側推出的「久泰翠品」，已成為市場話題。