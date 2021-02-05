摸臀性騷門！翁立友調虎離山 雞排妹被趕走又折返現場
娛樂中心／綜合報導
2021-02-05 15:17:51｜2021-02-05 16:46:31
27歲雞排妹（鄭家純）日前指控主持遊戲公司尾牙，遭老闆、同場男歌手翁立友言語、肢體性騷擾，今（5日）翁立友首度召開記者會面對媒體，不料，遭雞排妹現身開直播踢館，由於唱片公司堅持雞排妹離開才要開始，讓現場陷入僵局，稍早，翁立友方以調虎離山之計「請走」雞排妹，才讓活動順利進行。
雞排妹到記者會現場時，優雅地找位子坐下，並開啟手機直播，紀錄現場媒體及翁立友工作人員的叫罵、喊話，起初一句話都不願意說，聽聞記者希望她體諒大家領薪水上班，雞排妹悠悠地回：「那我可以付薪水給你。」但因為雞排妹僵在現場太久，導致翁立友所屬的豪記唱片，決定改以線上直播方式開記者會，這才讓雞排妹開口：「我是以當事人的身分來說明會，看到現在這樣不願意出面，我感到遺憾，他如果要結束，我就離開不在這邊，我沒有要鬧場。我們就這樣，辛苦大家了。」沒想到，當雞排妹一離開，翁立友立刻在律師陪同下出現，雞排妹一聽到記者會要開始，又悄悄回到現場，不過被工作人擋在門外。（編輯：楊穎軒）
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