陳時中打不打疫苗？坦言「兩種」情況下他才打
記者劉雅文/台北報導
2021-02-05 15:32:40｜2021-02-05 17:16:19
新冠肺炎疫情持續在全球延燒，中央流行疫情指揮中心昨(4)日晚間表示，COVAX在2月3日公布第一批COVID-19疫苗配送名單中也有台灣，總計130萬3200劑AZ疫苗，部分會配發給台灣，且最快2月到貨。
對於疫苗即將到貨，外界好奇指揮官陳時中會不會優先施打新冠疫苗，陳時中今天表示：「針對疫苗有很多種選擇，第一個就是量非常足，倉庫滿滿的話，我大概就會先打，但是如果量不夠，我大概會晚點打，但是如果量很少又打不完、又快過期了，那我會打啦！」至於指揮中心不斷強調，未來醫護會優先施打，對此，有媒體追問如果有相關人員拒打會如何處理？陳時中則是回應，目前來講疫苗都沒有強制施打，以後有思考上的變化就另當別論，但是目前沒有要強制施打的現象。而至於COVAX首批疫苗為什麼選擇AZ疫苗？陳時中則是表示，因為COVAX第一批要來發送的就是AZ疫苗，考量有被相關認可的疫苗先進來（台灣），讓我們能即時準備。
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