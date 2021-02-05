春節勤務繁忙 大甲警友辦事處慰勉波麗士
記者柳榮俊/台中報導
2021-02-05 15:41:00
台中市大台中警察之友會大甲辦事處，配合市府防疫政策，減少人群聚集，新任主任陳勝堅取消原本規劃交接典禮暨聯誼餐會，在低調中承接重任。因農曆年節將至，且目前疫情嚴峻，加重員警勤務工作，陳勝堅上任即如火如荼的準備關懷慰勞執勤員警的辛勞，(3)日偕同辦事處副主任柯景騰前至大甲警分局致贈禮盒慰勞分局全體員警。
陳勝堅表示，警察工作箇中辛勞與辛酸，一般民眾很難體會，春節期間員警投入治安維護及交通疏導勤務，讓民眾安心過節，犧牲與家人團聚的時間；近期又因「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情持續蔓延，大甲警分局貫徹執行，政府相關防疫政策，員警站在第一線參與防疫作戰，勤務繁重。陳勝堅說，藉此機會特別代表全體警友慰勉員警，同時提醒員警注意執勤安全及身體健康，讓員警感受到來自於社會各階層的關懷，在為轄區治安、交通等工作犧牲奉獻時，背後一直有雙手在支持著警察同仁，一如警友會的標誌一般，警民同心、社會和諧溫馨。大甲警分局長李建興表示，相當感謝警友辦事處一直以來對分局的支持、協助與關懷，並表示陳主任雖於今年承接重任，但多年來都是警友辦事處中的一員，平日就非常關心員警，與員警互動良好，經常參加分局舉辦的各項活動，支持警政工作，支援改善員警應勤裝備，並適時頒發破案獎金表揚工作績優員警及慰勉同仁，提振員警工作士氣，在忙於個人事業的同時仍不忘社會公益，心繫員警，堪稱是警方最好的夥伴與強力的後盾。