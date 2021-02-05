趙少康不滿被洩密 江啟臣：國民黨沒有內奸
記者陳弘志／綜合報導
2021-02-05 15:54:27｜2021-02-05 16:05:16
媒體人趙少康申請回復國民黨籍，並思考是否參選黨主席過程遭到自由時報搶先負面報導，趙懷疑國民黨內「有內奸」，黨主席江啟臣今（５）日受訪斬釘截鐵表示，國民黨沒有內奸，至於媒體為何知道？要去問媒體才對。
江啟臣今天在台中出席羅智強籌畫的「828反萊豬公投」台中市100輛公車廣告上路活動時，對於趙少康回復黨籍的風波表示，國民黨現在最需要的就是匯集民氣與人民的支持，所以他身為主席，怎麼樣擴大國民黨的社會支持， 是他的責任，也是他想做的事，也是身為主席該做的事。江啟臣說，「所以對於趙大哥等人，對社會有影響力的人士，如果願意回到黨來，我們當然敞開雙臂歡迎。我身為黨主席的權力，當然也包括是否考慮聘任他們為中評委」、「我認為，只要是有豐富的政治閱歷，能夠對本黨在策略上、政策上給予指導和諮詢，我個人心中自有一把尺，來判斷哪些人可以被邀請來擔任中評委，所以整個過程，就是這個樣子」。至於傳出江啟臣「一度壓力很大」，改口無法聘趙少康為中評委的過程，江啟臣沒有否認，他回答「我們是擔心說，避免外界過度的聯想，所以我們會跟趙先生提到，有這樣子的一個狀況，事情就是這個樣子。我們在這件事情上面，就是按照黨的程序，該怎麼樣來走，我們就怎麼樣來走」。記者直接問「國民黨有沒有內奸？」，江啟臣答「國民黨沒有內奸，我相信我的團隊。我覺得這種事情，就是回復黨籍，我認為只要條件許可，我也願意聘他為中評委，就是這樣的事情」、「至於這些消息，媒體（自由時報）為何得到？你應該去問媒體」。