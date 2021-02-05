被翁立友擺了一道 雞排妹遭堵麥氣炸說話了
娛樂中心／綜合報導
2021-02-05 16:16:40｜2021-02-05 16:20:40
雞排妹（鄭家純）日前控訴主持尾牙場時，遭台語天王翁立友言語性騷擾，甚至被對方的手滑過臀部，今（5日）翁立友首度開記者會面對媒體，雞排妹親臨現場踢館，讓記者會卡關，後來翁立友方藉口改成線上直播，卻又立刻讓記者會開始，而已經離席的雞排妹，得知被擺了一道相當氣憤，怒問翁立友：「為什麼不敢跟我對話？」
今下午，雞排妹抵達記者會現場，現場媒體一看到她便爭相搶拍，現場整個失控，直到她找位子坐下，只管拿起手機直播，不願多做發言，而翁立友所屬的豪記唱片，堅持雞排妹離場才要開記者會，雙方僵持40多分鐘，最後聽聞翁立友將透過直播說明，雞排妹才動身離開。豈料，雞排妹一走，翁立友隨即出現，雞排妹這時聽到風聲火速折返，但被工作人員拒於門外，直到翁立友講完閃人，她才不滿地對記者說：「他（翁立友）就是加害人，今天我跟他在同一場合，剛開始他因為我在場，遲遲不敢出來，我離開之後他才出來，回到現場，工作人員不讓我進去，我完全沒有辦法聽到他講什麼，這是什麼意思？」雞排妹邊走邊罵：「他到底為什麼不敢跟我見面，不敢跟我對話，我人就在這，然後離開還用跑的」，再被問會不會提告，她說已經表述立場，並反嗆豪記唱片不敢播當天影片，因為裡面都與她說的符合，語畢，她招了一輛計程車，上車趕赴下一個工作。（編輯：楊穎軒）
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